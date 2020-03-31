法啟動大型科研項目檢驗羥氯奎寧對新冠肺炎療效

法國昂熱醫學院31日宣布啟動一項大規模、高標準科研項目，以確定不斷引發爭論的羥氯奎寧是否對治療新冠病毒肺炎有效。項目主要負責人Vincent Dubée教授31日在新聞發布會上表示，該項目將按照最高科學標準和方法，觀察1300名新冠病毒Covid-19感染者的治療方案，以保證其最後的結果分析不存疑點。

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根據Vincent Dubée教授的介紹，項目將於4月1日啟動，由包括昂熱醫學院在內的33家法國醫學機構聯合進行，將1300名新冠病毒感染者分為實驗組和對照組進行雙盲法試驗， 也就是一半患者使用羥氯奎寧，另一半患者使用安慰劑，但無論是主持治療的醫生，還是病人，都不知道所使用的是羥氯奎寧，還是安慰劑。

接受實驗者或者年齡在75歲以上，或者需要吸氧但不處於呼吸系統嚴重衰竭狀態。

Vincent Dubée教授表示，該項研究不預設立場，只希望能為目前圍繞羥氯奎寧治療新冠病毒方案的爭論畫上句號。

相關研究預計會在幾周後得出首批結論。

在此之前，法國馬賽病毒專家哈烏爾曾公開兩項研究結果，認為羥氯奎寧可以治療新冠病毒肺炎。但學界對這兩項研究的結論看法不一，令政府對放行這一治療方案十分猶豫。而且，最近幾天，幾名有新冠肺炎癥狀的患者自行使用該藥後，出現心臟毒性等嚴重副作用，並有3人死亡。研究人員正在努力確定，這種病情發展是否與使用羥氯奎寧有關。

法國衛生部門藉此再次告誡有新冠病毒肺炎癥狀者不要自行使用該藥。

與此同時，中國武漢人民醫院31日也在網絡上公布一項針對62名感染者的試驗結果，謹慎地認為羥氯奎寧可能確實對治療新冠肺炎有效。但這項研究結果並未經過專家鑒定。

另外，美國醫藥管理部門29日宣布允許對住院治療的新冠肺炎患者，在醫生監督下使用氯奎或羥氯奎寧，但警告患者千萬不要自己做主服用此類藥物。