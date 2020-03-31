馬克龍：年底前完成口罩自主生產 必須重建法國和歐盟主權

法國總統馬克龍周二在走訪一家位於西部昂熱市郊區的口罩製造企業時表示，希望到今年年底前，實現法國在口罩生產方面的“完全自主”。他還強調，“我們應重建法國和歐盟主權。”

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馬克龍在視察西部的中小型口罩製造商Kolmi-Hopen公司時講話稱，“未來將與過去不同，我們必須重建屬於國家和歐盟的主權”。他說，“我們在（疫情）危機前已經開始這麼做了，我們通過了能夠使國家更具競爭力的政治改革，但為了重新找回自主獨立和發展更多的法國製造，我們需要重拾道德力量和意志力。”

具體而言，馬克龍提出希望在年底之前，讓法國在生產面具的領域獲得“完全自主”。為了應對目前法國國內口罩等醫療物資在疫情壓力下的緊缺問題，法國衛生部近日宣布已向中國訂購了10億隻口罩。但在當天的講話中馬克龍提出，為了達到這一新的目標，無論是N95口罩還是手術用或其他的口罩類型，“到了4月底法國的產力將增加1000萬隻”。他還證實，一個由四大工業企業組成的聯合企業已經成立。該企業立下的目標是到5月中旬生產1萬個呼吸機，以用於支持境內物資緊缺的醫院和醫護人員。他還稱，“我們的優要任務是，更多地在法國和歐洲進行（口罩）生產”。

馬克龍此次拜訪的工廠位於昂熱市郊區，在簽訂了35份定期合同後，該工廠現在每天24小時都在運轉以提高產量。 它每天能產出27萬隻N95口罩（每周近200萬）和45萬隻外科口罩（每周300萬）。這些口罩從彈繩到面罩的所有材料均在法國製造。法國四家口罩公司的產量還將增加，使全國範圍的產量從4月的每月1500萬隻增加到4000萬隻。但總統府指出，法國醫護人員和療養院的需求估計為每周4000萬隻口罩。

馬克龍並表示，為了實現政府在“藥品、呼吸器和口罩”方面的定購，公共衛生機構（Sante Publique France）獲得了當局“ 40億歐元的專項撥款”。 當被問及作為國家元首所面臨“讓疫情失控”的批評聲音時，馬克龍則強調，“當我們在進行一場戰鬥時，必須團結一致才能贏得勝利”。他稱，“還有我認為，那些已經開始試圖開展審判的人們，當我們還沒有贏得戰爭的勝利時，這樣做是不負責任的”。