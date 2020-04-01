儼如二戰趕製呼吸機 歐美車商大投入 方程賽車技術獻藝

全球汽車製造業為醫療產業投入自身的專業技能和人力，在新冠肺炎疫情爆發之際，為生產機械呼吸器做準備。多家一級方程式賽車的工程師相繼加入生產行列，因應因為全球新冠肺炎疫情而大規模短缺的呼吸器。

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據法新社報道稱，美法車商投入抗疫，生產呼吸器。

美國汽車製造商通用汽車公司（General Motors）和福特汽車公司（Ford），以及法國制車商寶獅雪鐵龍集團（PSA）和雷諾集團（Renault），還有一級方程式賽車（Formula 1）的工程師相繼加入生產行列，因應因為全球武漢肺炎疫情而大規模短缺的呼吸器。

當前緊急動員汽車製造廠，改為生產呼吸器的情況，難免被拿來與二戰期間相比較，當時汽車製造廠被用來生產坦克車和戰鬥機。但有些專家表示，目前的情況是要生產重症加護病人所用的呼吸器，這將需要不同的技術和生產程序，有別於汽車製造廠一般所看到的。

美國總統特朗普為了對抗日益增加的確診數，將此刻比擬為戰時經濟，合理化他籲請汽車工業協助的情況。他最終動用1950年代所制定有關國防生產的法律，迫使通用汽車旗下的一間工廠生產呼吸器。

法新社說，同時法國總統馬克龍昨天也宣布，汽車製造集團寶獅雪鐵龍集團和汽車零件製造商法雷奧集團（Valeo）將聯手「在5月中前，生產1萬台呼吸器」。

德國奔馳（Mercedes-Benz）要求旗下一級方程式賽車團隊生產侵入性較低的呼吸儀器，以保留一般呼吸器給重症患者。他們表示，6個其他總部位於英國的一級方程式賽車團隊允諾協助，他們一天能生產約1000台呼吸器。