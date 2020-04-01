春假即將到來 法國內政部嚴厲警告不要春遊

法國的緊急健康狀態頒布之後，法國大部分地區的天氣晴朗為主，風和日麗的早春加上即將到來的春假，讓政府倍感防疫的緊迫，擔心民眾在春假期間減少防疫警惕性。

廣告 繼續瀏覽後續

4月1日星期三，法國內政部長卡斯塔納嚴厲警告國人，幾天之後即將到來的春假並不意味着可以出遊。他表示，“簡單直白來說，就是說人們不可以在封城限足期間出遊”。根據學區畫分，本周五，法國第一批即將進入春假的地方包括法蘭西島大區和南部奧奇丹。卡斯塔納表示，這兩個大區的公路主要路徑已經有警察嚴加把守，機場和火車站也會增派警察來防止不聽勸阻的人們出行，不顧禁令出門的人將會受到懲罰。上述這兩個大區的火車站運力已經減少到往日的6%。

卡斯塔納同時要求各地警察局嚴查旅遊景點地區季節性假期出租房的情況。他表示理解特殊情況對各個家庭的衝擊，但人們需要保持戒備。巴黎警察局已經響應內政部長呼籲，稱“將以最堅決的態度進行巡邏”，“所有出行的人都必須隨身攜帶特殊時期出門理由事假條，或者由僱主開具的工作性質的出行情況說明”，“如果沒有這些事假條，出行的人無權上路，上火車，或者上飛機”。從3月17日法國正式進入限足狀態以來，全國統計到將近6百萬次出行檢查，懲罰罰單開了36萬張。