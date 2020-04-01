法國和美國爆發中國口罩爭搶事件

4月1日星期三，法國遭受新型冠狀病毒衝擊最嚴重的大區之一大東區的區長譴責美國搶奪法國在中國訂好的一批口罩，而這並非個例。

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大東區區長讓-洛特納在法國電台RTL的一檔節目中表示，這批口罩本來是法國在中國已經預訂好的，但在中國機場的停機坪上，被美國人買走。洛特納稱，“在停機坪上，美國人拿出錢，開出了比法國開的價高三倍或者四倍的價格，因此真的需要為之而戰”。洛特納還強調，之後，“這些口罩飛向了美國，而非法國”。

洛特納抱怨道，“這很難辦，我們全天候奮戰，就是為了讓口罩到貨”，他還透露他所管理的大東區專門為進口的口罩準備了一個特別辦公室，專門來“贏得市場”。

無獨有偶，法國西南部普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區也出現了類似遭遇。普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區區長在剛剛過去的星期二在接受俄羅斯媒體“今日俄羅斯”訪談時抱怨，稱有美國採購者搶奪了法國從中國預訂的部分口罩。法新社也跟進了這一事件。有關法國這兩個大區區長的抱怨，美方暫時還沒有回應。

大東區這個星期已經收到了從上海訂購的2百萬隻口罩。法國各地從中國訂購的口罩數量為6千萬隻。總統馬克龍在本周二承諾，要在今年年底之前“使口罩的生產全部獨立化”。