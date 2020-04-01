法國單日新增死亡509人 養老院死亡數字仍未系統統計

法國4月1日僅醫院裡單日新增死亡509人，死亡總數超過4千，現有約6千人接受搶救。

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法國健康局在4月1日星期三晚間公布更新的統計報告，當中顯示過去24小時之內，法國境內醫院當中統計到的新增死亡人數為509人，前一日新增死亡人數為499人；4月1日入院接受治療者新增1882人，新增確診感染者4861人；按照累計總數來看，法國境內死亡人數達到4032人，確診感染者達到56989人，目前住院者人數一共24639人，正在接受搶救者共6017人。對此，健康部長薩羅門表示，“法國原有的重症搶救能力大約在5000人左右，現狀超過了我們在疫情之前所能承受的範圍”。

薩羅門表示，根據更新的數據，死亡者當中，超過70歲的老年人佔據83%。但同時提醒，目前統計到的死亡人數暫時還不包括養老院的數據，而一些養老院已經遭受了新型冠狀病毒疫情的嚴重衝擊，“法國正在逐步實現社會醫療系統上交數據的機制，現在數據正在統計的路上”。

目前法國每天大約檢測民眾3萬人，遠遠少於鄰國德國，這也是法國在野黨頻繁指責政府的原因之一。對此，政府表示接下來幾天到幾周時間之內，將會有血液檢測和快速檢測試劑到貨，幾分鐘之內可以給出結果。由於防護，急救，檢測等諸多不足，法國政府目前採取的策略是：緩和疫情爆發增長線，重點保住醫療系統不崩潰。在疫情重災區，大東區和法蘭西島大區的重症病人還在陸續被轉移到醫療系統飽和度較低的區域，其中巴黎將在這個星期四向外額外轉移100名重症患者。