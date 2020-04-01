法國國民議會質詢政府新冠危機應對措施

法國國民議會不同黨派40幾名議員組成資訊小組 ，4月1日首次在國民議會質詢政府，要求政府就其新冠疫情危機中的多項措施做出說明。

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政府就其政策措施每周接受議會兩院議員質詢是法國政治生活中的正常程序。

在公共衛生緊急狀態下，議會權限相對縮小，政府很多措施可以不經過議會討論，直接以政府法令的形式宣布。但議會兩院3月22日通過公共衛生緊急狀態法時，也保留了對政府的監督權利，以保證民主體制繼續運作。不過，因應防疫措施，周三參加政府質詢活動的議員人數只有四十幾人。他們由議會不同黨團代表組成，小組負責人及報告人為國民議會議長菲朗。

資訊小組周三下午舉行成立會議之後，與政府總理和衛生部長以視訊會議形式，展開質詢。

新冠疫情在法國不斷擴大，政府的危機處理措施在社會中引發越來越多的質疑和批評，諸如口罩危機、監測手段不足、醫院人員及物資配置捉襟見肘、藥品短缺、以及一系列經濟及社會措施是否得當等等。總理和衛生部長將就此一一做出解釋。

這個資訊小組是公衛緊急狀態下的特殊形式。疫情危機過後，該資訊小組的權限將與議會調查委員會的權限相仿，以便對政府各項措施展開調查。屆時，小組負責人將不再是來自執政大黨－共和國前進黨的國民議會議長，而是議會最大在野黨，也就是共和黨人黨推選的人士。共和國前進黨議員向法新社表示，這樣做可以避免對執政黨把控討論日程的嫌疑。

參議院也在考慮在合適的時間，成立此類調查委員會。

國民議會共產黨議員團仍然希望現在就成立議會調查委員會，他們認為目前的資訊小組的活動權限過於寬泛。

法國不屈服政黨則警告說，馬克龍應當明白，疫情下的國民團結並不是一張空頭支票。

一些民選議員此前已經聯合向司法當局起訴政府的危機處理方式。