法國宣布研究按地區按檢測按年齡逐漸解除限足令

按照現階段防疫政策，法國的封城限足令將持續到4月15日，但所有人都心知肚明，4月15日之前，緊急衛生政令將被延長。具體延長到何時雖然暫不可知，但有多個領域的參照點顯示，很有可能初夏之前，不會放鬆。

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法國總理菲利普在4月1日表示，政府正在研究一種可能性，按照區域，檢測結果，以及群體年齡，來逐步解除目前的限制令，法國解除這種限制，很有可能“不是一次完成，也不是一次性解封全體人員”。他在國民議會表示，“具體的實施策略正在研究當中，預計幾天或者幾個星期之內完成計畫的制定”。菲利普還說，“解除封禁狀態，取決於病毒傳播的情況，法國人口多少比例已經免疫，取決於很多我們現在暫時沒有掌握的因素，尤其是大規模檢測的可能性”。

4月1日星期三，法國政府發言人西貝斯-達耶表示，“政府現在還在大量搜集科學數據，國家決策層正在考慮很多種可能性，但現在準備走出危機，的確太早了”。總理菲利普的近前人士也表示，“總理認為目前討論結束封城限足，不合適”。

雖然政府暫無具體何時可以解封的消息，但為政府衛生危機狀態政策提供科學憑據支撐的科學委員會早已聲明，建議至少限足6個星期。其他一些參照點也正在浮現。首先就是法國傳染病學領域多位專家認為，業內普遍認為，在沒有大規模排查感染者之前，很難說人們何時能夠回歸正常生活軌道，因為“80%的感染者只出現很少的癥狀，甚至沒有癥狀，因此不進行大規模檢測，就不能確切了解疫情發展到了什麼階段”，“需要在人群當中緊急進行大規模的，具有代表性的檢測”。截至目前，法國每天對大約3萬人進行檢測，但衛生部長維蘭表示，“能夠檢驗個體血液中有多少病毒抗體的血液檢測，現在還不完備，要等幾天，甚至幾個星期，才能開始做這種血液檢測”。

另外一個不容樂觀的參照點：法國報紙北方之聲報道指出，目前法國每個星期消耗約4千萬隻口罩，但國家要進口的口罩數量超過10億隻，這些口罩訂貨的發放將持續14個星期，按照這個速度來看，口罩的發貨要持續到今年6月29日。