法國疫情嚴重拐點無期 總理將接受議會聽證

周三（4月1號）法國進入全國居家隔離第三周，疫情似乎沒有減緩趨勢。周二公布的數據顯示，已有3523人被新冠病毒奪去生命，周二一天有499人死亡，是單日最高“記錄”。法國總理和衛生部長今天將就疫情相關問題接受國民議會議員聽證。與此同時，民調卻顯示，法國人對總統和總理的支持率均創下新高。

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法國疫情依然嚴峻，法國衛生部總幹事薩羅蒙周二指出，目前的局勢在法國醫療史上史無前例。據法國衛生部周二晚發布的統計，22800人入院治療，其中5565需要急救的重症患者。大巴黎地區目前已經成為東部地區之後的重災區，死者佔全國總數的三分之一。但可怕的是，疫情拐點尚沒未到來。

為了緩解大巴黎地區的醫院的壓力，今天，向其它疫情緩和地區轉移患者的行動繼續進行，將有36名患者由高速火車運送到布列塔尼地區的醫院進行治療。

在另一個疫情中心，東部大區，今天也將有21 名患者被轉移到鄰國盧森堡，德國和瑞士的醫院。

3月18號以來，已經有288名患者被轉移到壓力較小的地區和鄰國，而未來幾周，轉移行動將持續進行。

今天，法國總理菲利普和衛生部長維蘭將就“新冠大流行的影響，管理和後果”接受國民議會聽證，特殊時期，這次聽證將通過視頻會議的方式舉行。據悉，共有31名來自各個黨派的議員將就口罩，檢測試劑和醫療設備缺乏等問題發問，同時他們也將關注政府採取的經濟和社會措施。疫情之後，國民議會也將在未來將成立調查委員會就所有的相關問題進一步進行調查和追責。

但是，據費加羅報報道，雖然法國政府收到應對疫情遲緩，準備不充足等批評聲，目前絕大多數法國人認可政府採取的隔離措施，最新的民調顯示，總統馬克龍的支持率達到46%，是兩年來新高，同樣位於抗疫第一線的總理菲利普的支持率也達到43%，二月份以來上漲了7個百分點。

另外，值得一提的是，由於缺乏旅客，巴黎南郊的奧利機場周二晚間完全對公眾關閉，在未來一段時間，將只保障國家航班，醫療航班和緊急改航。 法國鐵路公司SNCF稱，隔離措施也大大減少了高鐵數量，流量已達到“下限”，每天只有42輛TGV運行，而正常日流量是700輛。