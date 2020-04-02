法總理稱防疫大壩暫時能抗住 首次系統計算新冠養老院死亡數字

新冠病毒在法國致死達5387人，首次系統性加入養老院死亡人數，政府推遲舉辦多場國際峰會，總理強調解除封城限足令“不可能是明天那麼快”。

廣告 繼續瀏覽後續

截至4月2日晚22點，新型冠狀病毒法國醫院單日新增死亡471人，醫院累計死亡4503人，養老院統計到累計死亡884人，全國累計新型冠狀病毒死亡人數5387人。在此之前，政府並未對養老院當中的死亡數字進行系統性計算。雖然已經開始結合養老院死亡數字分析疫情，但法國健康局局長薩羅門提醒，現有的數字是“非常局限的”，暫時還不能反應全部真實情況。

從確診感染人數來看，法國目前有73743人確診，每日檢測人數仍待提高；從住院情況來看，法國4月2日單日新增入院接受搶救治療人數382人，目前一共有6399人接受搶救，全國共有2萬6千人住院。這一數字和本周一相比有增速放緩的趨勢。然而，法國目前重症搶救床位5千個，實際搶救人數依舊超過床位數量。對此，總理菲利普當天晚間表示，他認為法國的醫療系統還能撐得住，但需要動員人們，需要保持警惕，堤壩現在還是起作用的，要全員繼續努力讓它不崩潰。

總理菲利普4月2日提醒國人，雖然理解春假即將到來人們迫切的心態，但“一定不要春遊”，“解封不是一朝一夕的事，需要警惕病毒第二波攻擊”。他認為，“最糟糕的莫過於，紀律弱化”。

面對疫情，法國政府4月2日消息，將推遲舉辦原定在6月到7月之間舉行的多場國際峰會，包括原定6月4日在法國波爾多舉辦的非洲-法國峰會，原定在6月11-15日之間於南法馬賽舉辦的世界自然大會，原定於7月7-10日在巴黎舉辦的“平等一代”論壇等。