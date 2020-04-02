法蘭西島大區主席:美國的確搶購中國口罩 但我們選的貨到付款

美國搶購中國口罩繼續發酵：法蘭西島大區主席稱美國的確有高價買走法國認準的口罩的現象。

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法國和美國之間搶訂中國口罩的紛爭仍在繼續。繼本周法國大東區和普羅旺斯-阿爾卑斯藍色海岸大區主席抱怨美國用現金在停機坪上高價買走法國訂的中國口罩後，法蘭西島大區主席瓦萊麗-佩克萊斯在4月2日星期四也表示，的確有中國的口罩“逃過”法國訂購，飛向同樣急缺口罩的美國。

佩克萊斯在LCI的一檔電視節目當中表示，“美國出了高價，買走了法國此前已經確定的一批貨品”，但“經濟上沒有損失，因為法方從來沒有提前付款，這批貨只是從法方眼前溜走了，我們沒能拿到這批貨，我們沒能下單”。佩克萊斯具體解釋道：“我們選擇的是貨到付款，因為我們想先看到口罩再說；而美國人則是先付了現金，但沒有看口罩如何。對於那些趁着全世界都陷入麻煩而做生意的人來說，這的確很具有吸引力”。

佩克萊斯表示，“政府10天前剛剛允許各大區訂購口罩，之後我們就到處‘尋寶’，尋找這些可以救命的口罩”。雖然承認美國的確有迅速買走中國口罩的現象，但佩克萊斯表示，“法國和中國企業之間有着安全的渠道，尤其是和法蘭西島大區，中方定期向法蘭西島大區輸送貨品，每周都有”。她還解釋道，“法蘭西島大區和亞裔族群有着非常強的紐帶，法蘭西島大區擁有很大規模的法-中群體，正是多虧他們，我們才保證了這些供應”。

對於法國三位大區區長有關美國高價買走中國口罩的說法，美國在4月2日予以否認。法新社引述一名希望保持匿名的美國官員的話說，“美國政府沒有購買任何中國應該向法方交付的口罩，任何其他說法都是假的”。