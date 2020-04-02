遏制新冠病毒措施震動全球乳製品產業

世界乳製品產業正在努力適應因對民眾實施禁足令而突然引發的消費習慣的變化。這在法國極為罕見，正當處於採集產奶高峰期的時候，奶農被要求減少牛奶的產量。

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至少減產2％到5％，以換取沒有生產的每升牛奶三角兩分歐元的補償。如果歐洲委員會批准，這將是法國乳製品聯合會向奶農提出的建議，該聯合會聚集了乳製品的生產者和加工者。但在生產高峰期進行減產並不容易，因為母牛經過一冬，最終可以露天放養了。為了減產將不得不減少它們的食物攝入量，每天擠奶要從兩次減少到一次。

減產舉措為了減緩鮮奶價格的暴跌，行業也正努力吸收價格的下滑。為防止新冠病毒傳播，餐館和食堂關張，致使奶酪等產品的消費量急劇下降。被禁足在家中，消費者也放棄了零售奶酪，更喜歡鮮奶，酸奶和黃油。

乳製品業必須適應這一緊急情況，有時也像疫情嚴重的東部大區那樣，必須減少20％到30％的員工。此外還必須將多餘的鮮奶轉化成奶粉，奶粉廠的乾燥塔正在全速運轉，可是這又加速了鮮奶價格的下跌。

世界牛奶價格，在中國關閉三個月後，仍然持續下跌。作為世界第一的乳製品進口國，中國已經更加大規模地放棄了這類食品。並剛剛開始將集裝箱寄回其他大洲的出口商。

隨着隔離措施蔓延到世界各地，牛奶價格的下跌已成為全球現象。在歐洲，德國失去了意大利市場。在美國，奶農也受到銷售量下降的打擊。

在印度，鮮奶開始被倒掉。由於當局禁止各邦之間的運輸，鮮奶不能運往工廠。肯尼亞雖然提高了奶農的收購價，可這是因為它禁止了鄰國烏干達的牛奶進口，以至於烏干達的奶農抱怨收入減少了八倍。