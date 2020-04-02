馬克龍致電塞總統:歐盟援助也很多 比中國給的多

中國醫療援助得到塞爾維亞政府積極歡迎，法國總統馬克龍強調，歐盟對塞爾維亞的醫療援助也是很多的，“比中國的多”。

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法國總統馬克龍在4月2日星期四對塞爾維亞總統武契奇表示，面對新型冠狀病毒疫情衝擊，歐盟對塞爾維亞的援助也是很多的，而且“多過中國給的”。

法國總統府愛麗舍宮透露，在這通電話當中，馬克龍向武契奇表示，他本人以及法國都與塞爾維亞團結在一起，面對這場危機，並且巴黎支持塞爾維亞的歐洲圖景。塞爾維亞的“歐洲圖景”指的是該國加入歐盟的願望。

馬克龍還強調了新冠疫情當中，歐盟給予塞爾維亞的援助。他提醒武契奇，歐盟“在3月27日為塞爾維亞提供了40噸醫療物資，援助款總額達9300萬歐元”，“這比中國的要多”。

武契奇曾在3月21日於塞爾維亞首都貝爾格萊德機場迎接中國專家團，並親吻了中國國旗。他還表示，“中國專家是第一批打贏疫情戰爭者，從今而後，他們說什麼，我們就照着做”。武契奇解釋說，塞爾維亞“除了依靠中國兄弟，別無他法”，並譴責“歐洲團結是不存在的”。

法新社貝爾格萊德站4月2日引述歐盟數字稱，20年間，歐盟向塞爾維亞醫療健康領域提供了4.5億歐元，本次為了幫助塞爾維亞應對新冠病毒，歐盟已經額外解凍了9300萬歐元。與此同時，數十年以來，中國政府向塞爾維亞提供了直接或間接貸款，基礎設施建設，能源，安全領域數十億美元。