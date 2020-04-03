新冠推法國駛入未知境地

4月3日，法國總理菲利普在一場線上會議期間對大約250名議員表示，隨着新冠疫情的發展，法國進入了“未知的境地，法國經濟從未經歷過如此劇烈而大規模的暫停，法國現在見證的，是史無前例的，無論從衛生，經濟，政治，民主等角度來看，都造成嚴重的威脅”。他要求議員們按照選區，向民眾解釋政府的防疫決策，同時把各個選區民眾的信息，傳遞給政府。

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在總理菲利普的動員令之下，執政黨開始以非正式的形式思考如何面對疫情之後的局面，國民議會的金融，經濟，社會事務等各個委員會將對此進行討論，之後各委員會負責人進行意見彙總。執政黨方面表示，疫情之後，法國要從各個領域“修復國家”，生態，教育和金融等將“進入長期轉型”。

截至目前，疫情影響之下，法國申請部分失業的企業數量已逼近50萬人，僱員人數達到5百萬，其中私營公司佔到四分之一。申請到部分失業的企業員工繼續保留其工作合同，領取的補助是稅後工資的約8成，最高上限是最低工資的4.5倍，全額由國家承擔，企業可自行選擇額外補貼員工與否。

與此同時，法國公共賬務部長達馬南承諾，走出危機的辦法將不會是增加賦稅，需要警惕那些看起來還不錯，卻對增加就業不利的措施。達馬南宣布，暫緩企業的社會分攤金與稅務繳納，加速通過稅務返還的方式支持企業挺過去。他還呼籲能力有餘的企業與個人展現“國家團結”，通過即將出台的途徑捐款。這也增加了恢復巨富稅的呼聲與討論，較為溫和的工會法國工人民主聯盟主席洛朗-貝爾熱建議，可以通過恢復巨富稅，尋求走出危機的財政辦法。