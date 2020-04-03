法國疫情禁足居家期間，全國食物供應充足運輸順暢

法國疫情禁足居家期間，全國食物鏈供應和物流運輸保持穩定運作。這是4月3日法國交通部國務秘書對媒體的表述。

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負責法國交通的國務秘書讓‧巴蒂斯特‧傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）接受《法國西部報》（Ouest-France）採訪時表示，法國人被要求居家禁足期間，全國物流運作順暢，各地分銷商、超市的供貨都得到保障。他向維持社會運轉必需的各行業所有工作人員致敬，而相關公司和企業會最大程度為一線工作的員工提供應有的衛生保護用品。

法國交通部國務秘書還說：雖然本周一度出現某些食品如面類、雞蛋、包裝材料、穀類商品的阻塞，但很快找到了解決方案，總體上，全國的食物鏈不會出現短缺。

與此同時，全法國70%的海港保持開放，但海港工作的衛生條件要求特別嚴格。

鐵路方面，雖然法國客運大幅減少，但60%的貨運列車保持運行。其中法國國家鐵路公司（SNCF）日常維持6%的長途高速火車TGV、7%的城區列車、25%的地方火車（TER）運行。在疫情中，為了滿足醫療服務的急需，鐵路公司還配合隨時安排高速火車TGV轉送病患。

就被困在海外的13萬法國人，截至上周四3月26日，已有12萬5千人乘坐撤離專機返回法國。