法重災區大東區疫情緩和現曙光 月底前可達峰值

4月3日星期五，法國遭受新冠疫情衝擊最嚴重的大區大東區出現疫情緩和的希望。法國地區健康局主任克里斯托弗-蘭納朗格在一場新聞發布會上表示，“由於封城限足令得到有效執行，加上向境內其他地區與境外輸送病患壓力，大東區的疫情巔峰一定會在4月25日之前到來”。

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截至發稿，大東區共有4657人住院，其中949人接受搶救治療，1178人已死於新冠病毒。蘭納朗格引述本周的數據分析認為，周三到周四的單日住院人數僅增加了2.8%，兩周之前這個增幅曾經高達38%，而且特別為疫情而設置的15急救電話中心的接診壓力也小了很多。急救處理完畢，可以離開急救設備的患者數量也在增加，目前節奏是每天30名患者結束搶救，這個數字在幾天前，每天只有10到15人。綜合多個指標，蘭納朗格認為，接下來的數天之內，封城限足令的效果將會得到凸顯，重症患者的數量將會穩定下來，住院人數的增長速度放緩，是一個非常強烈的信號。

蘭納朗格還強調，大東區的疫情穩定跡象還得益於向境內境外其他地方輸送重症患者。截至目前，已經有156名患者轉移到法國境外接受治療，這156人當中，109人被德國接納。另外還有98名患者被轉移到了法國其他地區接受治療。這些都對大東區醫療資源緊張程度的緩解有很大幫助。

蘭納朗格提醒，雖然上述各項指標均指向一個更加平穩的疫情階段，但大東區本周二到周四之間，死亡人數依舊在上升，“地區醫院仍然在刀尖上行走，至少還需要十幾天的巨大付出與努力”，“很難說具體什麼時候大區可以達到疫情巔峰”，但他認為“這個時間將會是介於4月10日到4月25日之間”。