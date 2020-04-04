因忘關話筒道歉:稱中國悼新冠死者為“埋神奇寶貝” 法國一記者引輿論二度爆炸

法國BFM電視台一名專欄記者評論中國哀悼新冠死者稱“他們正在埋葬神奇寶貝（Pokemon）” 致歉不當再引發法國輿論二次嘩然。

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4月4日星期六，中國全國悼念新冠病毒死亡者的電視畫面在全世界媒體廣為流傳，法國也不例外。法國電視台BFMTV在當天節目當中播出了中國人“深切悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞”的畫面，畫面首先給出中國領導人悼念的近景畫面，此後拉到遠景，身着黑白色衣服，佩戴白花的民眾群體默哀。就在畫面切換到兩名年輕的中國軍人在下降到一半的中國國旗前同樣低頭默哀之際，一個畫外音響起：一名男子壓低聲音說：“他們正在埋神奇寶貝”。這句話之後，緊接着另外一名女主持人鎮定表示，現在響起的是默哀的訊號聲音，中國正在向3326個亡魂致以哀思。

這名壓低聲音評價中國人“正在埋葬神奇寶貝”的男子是BFM電視台的一名專欄記者，名叫艾瑪紐爾-勒西普勒（Emmanuel Lechypre）。他的這番言論聲量雖小，卻立刻激發法國包括媒體人在內的廣泛驚訝與質疑。多位專業記者在各自社交媒體上表達了震驚，稱原本以為又出現了一場針對BFM電視台的拙劣惡搞與故意的栽贓性質視頻剪裁，但在反覆觀看相關片段之後，更令人震驚的是，勒西普勒的言論是真的。新共和報記者瓦倫廷在其社交網絡上表示“這是一個種族歧視者的過失”。曾在解放報任職，有過香港報道經歷的記者瑪格麗特寫道，“我們需要停止把這種種族歧視的言論稱之為‘過失’，因為這不僅僅是‘過失’，更是種族歧視”。法國“20分鐘報”更是引述一名記者的推特評論作為文章標題，譴責涉事的記者勒西普勒：“對於您來說，這些生命根本就一文不值”。

雖然BFM電視台對此已經道歉，稱“由於今早一檔節目上，電視台播出了無意播出的完全不合時宜的內容，電視台向觀眾致以最真誠的歉意”。勒西普勒本人也在該電視台鏡頭前對自己此番言論道歉，但他的誠意受到廣泛質疑。他在電視上表示：“因自己今早有關中國向（新冠疫情）死者默哀的畫面的相關言論道歉”，道歉的原因是自己“說了完全不合時宜的話，當時還以為話筒已經關掉了。這完全不合適，自己真的很抱歉，為此再次道歉”。勒西普勒在道歉當中稱自己當時以為話筒已經關掉，這更加激怒憤慨浪潮，推特等上出現“他們正在埋葬神奇寶貝（Ils enterrent des Pokémon）”，“神奇寶貝”，“解僱勒西普勒”等的熱搜關鍵詞。法新社，費加羅報，西南報，時報，CNews等法國影響力較大的媒體給予了報道，多數將涉事言論評價為“糟糕的鑒別能力”，並未上升到種族歧視。

推特等社交媒體上已發起多項簽名聯署，要求涉事記者辭職。法新社強調，目前還不知道涉事記者“是否會受到相應懲罰”。與此同時，已有眾多觀眾將此事報給管理法國視聽傳媒的獨立行政機構“法國最高視聽委員會”，表示涉事記者的言論“已經損害到新聞行業職業道德”。成立於1984年的著名法國反種族歧視協會“SOS RACISME”也表示已經致信法國最高視聽委員會，要求“委員會提醒該電視台不可成為開種族歧視玩笑的場所，同時引導各個視聽媒體，審視助長族群幻想與種族歧視的問題”。