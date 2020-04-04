時間丟不起了！法國醫生聯署急呼鬆綁氯喹！

法國疫情危急，法國前衛生部長聯合10多位醫生髮布聲明，要求政府立即放寬對氯喹和氫氯喹的使用限制。這種抗瘧藥被馬賽醫學教授拉烏爾（Didier Raoult）實驗證明抗武肺（Covid-19）效果明顯：馬賽死亡率遠低於其他地區。目前法國疫情死亡病例已超6500人。

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巴黎人報4月3日報道，法國前衛生部長，傳染病專家杜斯特布拉齊（Philippe Douste-Blazy）聯合十幾位醫生髮布聲明表示，面對每天死去的covid-19感染者，政府切勿因氯喹實驗未完成而耽擱，必須立即擴大氯喹和氫氯喹的使用範圍，允許醫院的醫生和自由職業醫生為患者開具這兩款藥物，讓更多人的病情不要惡化到危重地步，同時緩解醫院的巨大壓力。這篇聲明題目是“#我們不要再丟時間”。

在馬賽醫學教授拉烏爾（Didier Raoult）團隊實驗證明抗武肺（Covid-19）效果明顯之後，法國政府在3月26日發布政令，允許用氯喹和輕氯喹治療武漢肺炎，但附加一些限制條件，其中包括只許在醫院，由複數醫生聯合決定後使用。

這個聲明指出，從法國衛生當局發布的全國感染地圖可以看到，馬賽地區的死亡率遠低於其他地區。

在沒有特效抗病毒藥物的情況下，越來越多的法國醫生認為，與其每天看着感染者死去而無能為力，使用未完成實驗的藥物救人，符合他們的“希波克拉底”誓言。

該聲明還提到，有中國醫生最新公布報告指輕氯喹治療冠狀肺炎臨床有效；意大利3月17日批准所有醫生有權用氯喹；美國和葡萄牙衛生當局在3月放寬了對氯喹的限制規定。

據法國網民介紹，氯喹和輕氯喹在法國過去幾十年間都是非處方藥，最近才成為嚴控藥物。這篇聯署聲明指出，這兩款藥是好藥，過去有數百萬人服用過，只需遵守藥量和禁忌，注意避免與其他藥同用發生衝突。特別是同時開具阿奇黴素時，建議測血鉀含量，做心電圖。

聲明簽署人 :

Pr. Philippe Douste-Blazy, 前衛生部長，公共衛生和流行病學教授;

Pr. Christian Perronne, 大巴黎上塞納加爾什市Raymond-Poincaré醫院傳染病科主任教授；

Dr. Michèle Barzach博士, 法國前衛生部長;

Pr. Isabelle Bourgault Villada, Ambroise-Paré醫院皮膚科教授;

Pr. François Bricaire, 法國la Pitié-Salpêtrière醫院前傳染病科主任，法國醫學科學院院士；

Pr. Marc Gentilini, 寄生蟲學和公共衛生傳染病臨床學教授，法國醫學科學院院士；

Pr. Olivier Goulet, 巴黎Necker兒童醫院兒科教授。

Pr. Jacques Marescaux，斯特拉斯堡大學醫學院教授IRCAD創建人院長，法國醫學科學院院士；

Pr. Catherine Neuwirth, 第戎大學醫學院微生物學教授;

Dr. Patrick Pelloux, 法國急診醫生協會主席;

Pr Paul Trouillas, 里昂大學醫學院神經學教授;

Dr. Martine Wonner, 精神病科醫生，下萊茵省議員（執政黨共和國前進黨籍）。