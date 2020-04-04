法國新冠重症增速放緩 下周起測康復者血漿療效

法國新冠單日死亡人數起伏不定，重症患者增速放緩，下周開始臨床試驗康復者血漿療效。

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4月4日星期六晚間，法國更新了新冠疫情數據，當天醫院當中新增死亡人數441人，前一天死亡588人，大前天為471人，死亡人數仍未出現穩定跡象。截至目前法國全境醫院當中統計到死亡人數已達到5532人。法國健康局局長薩羅門表示，如果加上養老院等社會機構當中的數據，從3月1日到現在，法國死於新冠病毒的人已達到7560人，但他提醒，由於醫院之外的其他社會醫療機構統計仍不到位，這一數據“還不能反應全部情況”。

從醫院來看，截至目前共有28143人被醫院收治，其中6838人在醫院接受搶救治療，單日新增502人。健康局局長強調，雖然重症搶救床位還很緊張，一直都很緊張，但需求增勢每天都在放緩，這對於衡量醫療資源緊張程度來說是一項重要指標。

薩羅門指出，目前法國進入了可以衡量封城限足令有效性的初始階段，他呼籲民眾不要讓限足令前功盡棄，不要在已經開始的學區春假期間出遊。有關學校的安排，同一天，法國教育部部長布朗凱表示，現在“無從得知”學生們什麼時候可以返校，因為“一切都取決於新冠疫情的演變情況”。布朗凱不久前曾提到過也許可以在5月4日重新開學，此後雖然沒有完全否定這個可能性，但越來越傾向於不提具體日子。4月4日距離他所提到的5月4日還有一個月時間，他表示，自己也“希望孩子們可以在五月初重返校園，但也需要再晚一些”。為了打消家庭出遊的計畫，政府宣布4月15日之前，新阿奇丹大區，莎郎特海洋大區一直到比利牛斯山-大西洋大區沿海小鎮的所有旅遊住宿行業，無權對公眾開放。

4月4日，巴黎公立醫院，巴黎血庫，法國國家健康與醫學研究局等聯合發布一則公告，宣布將發起測試，把已經康復者的血漿轉移給重症患者，測試從4月7日開始，兩三周之後得出初步結果，視情況擴大使用。聲明指出，通過臨床實驗，將測試新冠病毒康復者血漿當中的病毒抗體是否可以幫助重症患者的免疫系統。“這些抗體也許會幫助重症患者抗擊病毒”。法新社指出，血漿轉移辦法已經小規模證實在埃博拉患者和非典患者身上有效。本次針對新冠，康復者的血漿提取工作將在法蘭西島大區，大東區，布爾多涅-弗朗什孔泰大區的約200人身上提取，下周二開始進行，這些痊癒者必須已經康復至少14天。公告呼籲滿足條件者踴躍捐獻。截至目前，進行類似測試的國家還有中國與美國。