法國東南惡性持刀殺人案 陡添禁足不安

法國周六中午時分於東南地區發生一名男子持刀殺人惡性事件，至少有兩人死亡，7人受傷，其中多名傷者傷勢嚴重，正在醫護搶救中。目前該案犯殺人動機不詳，但有證詞指殺人者持刀高呼真主偉大。法國司法不排除反恐立案調查。殺人者於午時被警方制服拘捕。法國總統馬克龍在推特嚴厲譴責殺人事件是令人髮指的可憎事件。

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據法新社消息，法國東南部伊澤爾河畔羅曼斯，星期六接近中午時分，發生持刀殺人案。一名自稱生於1987年的蘇丹移民，持刀先是襲擊了一個煙鋪咖啡館，殺死了店鋪東家。消息說。殺人者的妻子試圖阻止殺人者，也被刺傷。

殺人者攻擊了其他的在場人後，逃往外間，並衝進一家肉鋪。殺人者搶奪了肉鋪的一把利刀，後繼續襲擊在場的人與路人。到目前為止，至少有兩人喪生，7人受傷。

警方是在當地的市中心圍捕了殺人者，警方報告，殺人者沒有抵抗就擒。

伊澤爾河畔羅曼斯是一個小城市，人口只有35000人。

據警方的報告，至此沒有消息能夠確切揭示殺人者的動機。但根據當地電台引述證人目擊證詞，該名殺人者持刀高喊真主偉大，“阿拉·阿克巴爾！”衝向數名受害者。

據警方報告，警方逮捕該名殺人者時，兇犯要求警方處死他。

法國反恐調查檢察方面已經接手，研討正式立案。據警方認為，各種證據顯示，此案含有恐怖主義因素。

據法新社從接近調查的消息來源獲悉，襲擊者自稱是蘇丹難民，並說他出生於1987年。據同一消息來源稱，警方此前並沒有他的犯案卷宗。法國警方表示，目前首先還是關注受害人的狀況與家庭。

法國總統馬克龍立即對該惡性事件發出譴責，指令人法指與可憎。法國內政部長今天下午趕往伊澤爾河畔羅曼斯案發城市，並慰問受害者親人。

法國共和黨人，Auvergne-Rhône-Alpes大區主席沃齊耶Laurent Wauquiez在推特上說：“在健康危機中，刀子襲擊仍在繼續，顯示極度野蠻和醜陋。

據法新社說，自2015年開始發生史無前例的恐怖主義襲擊以來，法國一直處於持續的恐怖威脅之下。

自年初以來，法國反恐司法立案：1月3日，一名皈依了伊斯蘭教的激進分子，並患有精神疾病的年輕人在巴黎遠郊維勒瑞夫馬倫河谷持刀襲擊路人，造成一人死亡，兩人受傷。行兇者遭警方擊斃。

2019年，法國反恐司法系統三次立案調查：三月份一名激進的被拘留者對兩名監獄看守進行了持刀襲擊; 5月，在法國東部里昂一家麵包店前發生炸彈襲擊，造成14人受傷。當年10月初，在巴黎警察總部發生殺人事件。

法新社說，在四年多的時間裡，如果算上警察總部的襲擊，法國的襲擊事件已造成256人死亡。自2013年以來，警方共挫敗了60次恐怖攻擊。

法國目前正處於新冠病毒肆虐時期，法國下達禁足令，要求民眾待在家裡，以阻止疫情蔓延。

有消息說，伊澤爾河畔羅曼斯惡性殺人事件，可能暴露出禁足規定並沒有嚴格被遵守。