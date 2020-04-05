法國勇試愈者血漿攻治新冠病毒 中國曾熱用效果未知

法國為醫治新冠病毒患者決定多管齊下，試找藥物，並決定7日起將展開臨床試驗，將痊癒者具有抗體的血漿注射到重症患者身上。首批試驗結果可望在2至3周內揭曉。中國此前瘋傳治癒者血液含有抗體，可以治療感染者，並在全國範圍呼籲采捐血漿。法國嚴控血漿治療，專家稱是挑戰。

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據法新社今天報道說，法國治療新冠肺炎，決定嘗試注射痊癒者血漿。新冠肺炎疫情自去年12月在中國爆發以來，在全球已奪走逾6萬人性命，世界各地制藥廠競相研發疫苗與治療方式。

據稱康復者的血漿含有對抗病毒的抗體，而小型研究顯示，含有抗體的血漿可有效治療一些傳染病，包括伊波拉（Ebola）與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）。

法國將於7日展開臨床試驗，替新冠肺炎患者注入康復者具有抗體的血漿。參與這場臨床試驗的單位包括巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）、法國國家衛生研究院（INSERM），以及法國國家血液中心（EFS）。

據3間機構發布聯合聲明說，康復者的身體組織會發展抗體，存於血漿之中，這些抗體可協助患者在急性階段對抗病毒。這項臨床試驗將有巴黎醫療院所的60名患者參與，其中半數將接受康復者血漿注射治療。

據聲明說，首次結果可望在試驗後兩周至三周得知。

法新社說，利用痊癒者血漿抗疫這一招，美國食品暨藥物管理局（FDA）已授權醫師進行試驗，中國也在做相關實驗。