法國東南持刀殺人案啟恐怖襲擊調查 蘇丹庇護者行跡詭異

法法國東南部一名男子星期六在一間購物中心和一條道路上持刀攻擊民眾，導致2人喪命、7人受傷，之後這名男子就被警方逮捕。法國反恐司法加緊搜集資情，以確定該名來自蘇丹的政治庇護者是孤狼行為，還是有組織計畫犯罪。

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法國警方與反恐檢方，昨天以來加緊調查，對該名施暴兇犯的居住處展開搜查，所有與該犯有關的資材均被搜押，尤其是手機電腦，以細查社會交往情況。

據消息稱，該名來自蘇丹的男子，去年末才搬至法國伊澤爾河畔羅曼市居住，在該小城市中心租用一個小單元，與一名女子同居。

據鄰居指證，該名男子性格沉悶，很少與人交往搭訕，被形容孤僻。

鄰近代證詞指沒有發現該犯有宗教激進行為。

據報道指，該名男子昨天突然發動瘋狂舉動，持刀衝擊煙捲咖啡館並攻擊老闆，他的同居女性試圖阻止也被刺傷。該兇犯稍後衝進肉鋪奪刀，見人就砍。目擊者報告兇犯口中呼喊真主偉大口號。

據警方說，該男子在市中心被逮捕，兇犯沒有抵抗，而是匍地禱告口中念經。

據警方消息說，法國東南部一名男子持刀攻擊民眾致2人喪命、7人受傷，其中一名傷者正在醫院接受治療且狀況危急。

該兇案震驚當地民眾，證詞顯示，新冠病毒疫情泛濫，法國民眾被要求居家隔離，居民擔心安全並沒有得到充分的保護。

法國警方透露，該兇犯兩年前才在法國申請得到政治庇護。警方沒有該兇犯的早前涉及任何案件記錄。