法國著名生鮮批發市場一倉庫暫成疫情病故者太平間

法國醫院及療養院新型冠狀病毒患者死亡高達7千人以上，只好徵用巴黎南郊杭吉斯生鮮批發市場（Marche de Rungis）的一棟倉庫為收容病故者的臨時殯儀館。

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由於法國大巴黎區（Île-de-France，又稱法蘭西島）面臨眾多2019年冠狀病毒疾病的病故者，使得巴黎市現有的殯葬公司的空間不夠停放靈柩，巴黎市警察局宣布，徵用據說是全球最大生鮮批發市場杭吉斯的一棟冷藏倉庫作為臨時太平間，預計可暫放近1000副靈柩。

中央社根據巴黎市警局新聞稿報道說，4月3日已運進第一批靈柩，家屬從6日開始可入內瞻仰已故親人。

據法新社的數字，法國新型冠狀病毒患者死亡人數中，除養老院的病故者外，有1/3是在大巴黎區的各家醫院裡。

在法國幾個重災區，醫院等醫療機構飽受衝擊，殯葬產業也超負荷運轉。因此巴黎市警署署長拉勒蒙（Didier Lallement）決定徵用杭吉斯批發市場，以回應未來數週內的可能需求。

拉勒蒙說：由於這個市場的冷藏倉庫與其他建築物不相連，能給我們提供在可接受的衛生條件下，最有尊嚴的存放等待下葬或火化死者靈柩的空間。該倉庫能存放800到1000副靈柩。此外，也會有瞻仰室讓親屬在靈柩下葬或火化前，前往瞻仰遺容。

巴黎地區喪葬行業工會理事長費黑（Richard Feret）向媒體表示：杭吉斯的徵用象徵大量死亡人數的到來，規模是前所未見的。喪葬行業者已做好準備，但還在等待政府發放口罩，以確保工作人員在操作過程中不會感染。

杭吉斯市場並不是首次被政府徵用，2003年歐洲熱浪來襲，死亡人數高達1萬5000人，超過平常負荷，當時這個市場也在巴黎市政府要求下成為了臨時的太平間