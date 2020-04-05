違反限足令去滑雪: 法國一男子勃朗峰滑雪墜落死亡

法國一名24歲的男子近日不顧政府頻繁的警示，違反新冠疫情期間的封城限足令，在著名滑雪聖地勃朗峰滑雪。當地高山警署急救隊在4月5日發布消息，稱發現了這名男子的屍體，系滑雪轉彎時，從高空墜落。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引述初步調查報告稱，這名男子來自附近地區，周六早上朝着海拔3800米處進發，不幸墜落300米，死在海拔2300米處。

同樣在星期天，該地高山警署急救隊表示還接到了一名27歲男子的求助信號，這名男子當時正在登山，同樣違反了時下的限足令。上薩瓦地區政府曾經在3月25日就發布了通告，在防疫期間，禁止所有形式的山上活動，禁止所有超過限足地點海拔100米的移動行為，直到4月15日。

截至4月5日23點，法國全境統計到新冠病毒確診9萬2千人，死亡8078人，死亡人數再出現下降趨勢，醫院飽和度有一定程度緩解，但政府呼籲不可掉以輕心。