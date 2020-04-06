勒梅爾：法國今年面臨二戰後最為嚴重的經濟衰退

法國經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周一在出席法國參議院經濟事物委員會質詢時表示，由於新冠肺炎疫情的發生，法國今年面臨自1945年二戰結束以來最嚴重的經濟衰退。他並指，此次疫情帶來的是一場具有“暴力、全球性和持續化”特徵的危機。

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勒梅爾在會議上指出，自1945年二戰結束以來法國記錄下最差的經濟增長數字，是在2008年發生全球嚴重金融危機後的2009年：負增長2.2%。他續稱，“我們（預見）這一數字可能會遠超於負增長2.2%”。勒梅爾談道，由於法國很多行業因“封城”等針對疫情的管制措施而完全停止運營，導致法國面臨影響範圍廣泛的“經濟震蕩”。

面對這場危機，勒梅爾為法國政府出台的，意在支持企業和員工“前所未有的政策”加以辯護。他特別提到政府在應對危機中就民眾申請“部分失業”待遇的地強化，而這一計畫已包含“500萬名企業僱員，並已為此花費110億歐元”。他指出，實施這一措施能允許法國企業適時重啟，並避免大量的企業裁員現象出現。勒梅爾還透露稱，已經有超過50萬家企業共同呼籲團結基金，提供“每月17億歐元的預算承諾”。最後，還有10萬家公司呼籲實現由政府作擔保的貸款，總金額為 200億歐元。

另就對法國戰略性企業的保護問題，勒梅爾指出，“行政當局無意回到政府主導經濟的概念當中”，換句話說，任何國有化都只是暫時的 ，以保護這些重要的企業。他強調，“政府沒有管理經濟的職能”。另在歐盟層面，勒梅爾警告所有成員國不要採取單一行動。他談道歐元區說，“ 一個共同貨幣體將無法承受其成員之間日益擴大的經濟差異”。勒梅爾說，“如果歐盟成員國在經濟反應方面分歧太大，它將‘爆炸’”。

在生產領域，勒梅爾提出當前要繼續着重加強法國國內口罩生產，有足夠的口罩供應，實現總統馬克龍提出的口罩生產目標，在今年年底實現口罩生產的自給自足。勒梅爾指出，法國政府不會增加稅收，他重申仍會分階段取消住房稅。但他表示政府需要在起草2021年財政預算時重新審視其財政政策。根據法國經濟統計部門的數據預估，“封城”等管制措施如果實施一個月，將使法國今年的國內生產總值減少3個百分點，而如果相關管制措施實施兩個月，損失將擴大至6個百分點。