迪斯尼流媒體今天進入法國

迪士尼流媒體現已在奧地利，英國，愛爾蘭，意大利，德國，西班牙和瑞士推出。

迪斯尼的串流媒體服務平台周二（四月2日）在法國推出，比原定的日期晚了兩周，而且速度有所降低，以免在此禁足期內令網絡飽和。

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童話和超級英雄故事的法國粉絲結束了數日子等待迪斯尼流媒體（Disney+）平台推出的生活，迪斯尼的經典作品、皮克斯的詩歌，漫威和星球大戰系列，以及國家地理的紀錄片和30季的《辛普森一家》 ...所有這些豐富的節目，在去年十一月大西洋彼岸推出迪斯尼流媒體時就引起了轟動。

訂閱頻道從周二午夜開始，可以觀看超過500部的電影和數千集的劇集，以及大約30部的新作。

迪斯尼流媒體原計畫3月24日在包括法國的歐洲八個國家和地區一同啟動，但應法國政府的要求推遲了該平台的發布，法國政府擔心因為被遠程辦公和隔離導致流量需求大增的網絡，無力管理這個新進平台。

據迪斯尼公司的新聞稿稱：“出於對需求旺盛以及希望寬帶的基礎設施正常運行的準備，串流媒體已經將帶寬的總體使用量減少了至少25％”。

在歐洲當局的呼籲下，其他主要視頻平台（耐飛Netflix，YouTube，Canal + ...）都實施了縮減帶寬用量的措施，從而這些網站不能觀看最清晰度的圖像（4K和UHD）。

迪斯尼流媒體的服務在首批推出的國家（美國，加拿大，荷蘭，澳大利亞，新西蘭和波多黎各），一推出就吸引力2900萬個訂戶，原定在歐洲推出的3月24日一天，在歐洲的下載店裡推出的網站使用程序就被下載了500萬次。

迪斯尼告訴法新社，在下一次公布財務業績報表之前，不會提供統計數據。