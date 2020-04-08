巴黎警察路檢追獲上萬隻口罩 2名中國在法僑團負責人遭拘後獲釋

據《巴黎人報》4月6日報道，鑒於當下法國政府採取的封城抗擊疫情措施，巴黎警方在5日中午於市內進行防疫路檢時，在一輛車上意外發現了8箱共裝有400隻FFP1型號的口罩。警方經過詢問將該男子拘留後，追溯其提供的社團地址共發現15150隻醫用口罩。隨後，警方將這名司機和另一名男子逮捕拘留。中國駐法大使館在周三發聲明指，被拘男子系兩名在法華人社團負責人，經中方交涉和法律援助，目前兩人均已被釋放。

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由於疫情中，法國面臨口罩等醫用物資緊缺的狀況，法國政府近日出台政令，徵收口罩優先給醫護人員使用，禁止個人買賣、囤積或私存醫用口罩。報道介紹稱，巴黎警方在上周日中午於市內16區莫紮特大道進行防疫路檢時，在一輛車上發現了8箱共裝有400隻FFP1型號的專業防護口罩。由於懷疑車主私囤口罩，警方將該男子帶回警察局詢問。這名中國籍男子向參與調查的警方表示，他當時正在向同在16區維克多·雨果大道上的一個華人社團運送口罩。該男子稱，“這些口罩是用來免費發放給當地華人的”。警方隨後根據這名男子提供的地址，發現其隸屬於一個在巴黎以幫助在法中國公民著稱的社團。警方隨後抵達該社團位於瑪萊區的辦公室，並對當地進行搜查。他們在不同的箱子和袋子里共發現15150隻醫用口罩。隨後警方將這些口罩貨物的管理人員一併逮捕拘留，而涉事司機被指在周日晚被警方釋放。目前相關的調查由巴黎16區警察局負責進行中。

同樣就這一事件，中國駐法國大使館發聲明表示稱，“事發時，使館第一時間向法國警方表達了關切，並通過法律渠道為當事人提供必要支持。目前兩人均已被釋放。”聲明續稱，“我們了解到，上述兩位負責人系應浙江省‘世界溫州人聯誼總會’要求，協助向急需防疫物資的旅法中國同胞免費分發口罩的，其中一部分還捐給了法國醫院、警察局等一線抗疫機構。需要強調的是，這批口罩是經合法渠道入境的，法國政府不禁止民眾配戴口罩，兩位負責人從事的是公益而非商業活動，沒有違反法國有關法律規定。”

此外，聲明另提到，“媒體還報道了7日中午3位中國留學生因協助中國駐法國使館發送留學生‘健康包’而被警方扣押事。我館在接到求助電話後立即派員前往警局交涉。3位學生已於當天下午被釋放，‘健康包’被退還。”聲明表示，“已就上述事件向法國政府有關部門表達關切，並希望類似事件不再發生。”另據媒體報道，巴黎警方曾於3月30日在巴黎近郊93省聖德尼一處倉庫內，沒收了32000隻從中國寄來的口罩。警方隨即將它們交給巴黎大區衛生管理局，以備發放給該省醫療部門使用。