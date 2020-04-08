新冠病毒禁足令正使法國房市放緩

新冠病毒的禁足令導致法國房地產市場正在放緩。法國自3月17日起開始新冠病毒禁足令，房地產市場一直處於暫停狀態。

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目前，儘管所有的行業均出現下滑現象，但有兩個領域行業仍然活躍：也就是房屋建築業和豪華住房市場，這是世界報指出的。

法國自新冠病毒禁足令的第一天3月17日以來，房地產市場一直處於暫停狀態。當時，法國兩大房地產公司SeLoger或Bien’ici的房屋廣告瀏覽率都下降了40％。

從售屋廣告的刊登到在房地產公證處簽署購屋合同行為，包括拜訪房屋代理人公司、購屋評估診斷、銀行貸款和入住前可能的施工等在內的專業領域工作量，統計結果沒有任何一領域能超過正常情況時的10％ 或20％。

由於無法出門去看更多的出售屋進而談判，因此幾乎沒有成交量。巴黎大區房屋公證人德萊斯（Delesalle）說：“我仍然進行了一些銷售，但是在同一座建築物的鄰居之間進行的購屋交易。

但禁足令導致很大的不確定性。他說： “我們可以合理地預期，到了2020年，舊住房的交易量將下降至少20％至30％，也就是700,000件或800,000件，而不是2019年的一百萬件。

另一法國房地產專家拉鳯指出，由於購買力下降，買房需求將被削弱，價格也受到衝擊。

“在供屋量緊張的地區，降幅將控制在5％至10％之間，但在供屋量多的其他地區的大城市，降幅可能會在10％至15％之間。 ”

另一位巴黎豪華公寓市場專家Jottras認為，豪華公寓住家市場將在新冠病毒危機後更快地崛起。

法國經濟現況觀察站經濟學家馬德茨（ Madec）表示，巴黎人長期以來只限於以高價購買小公寓的傾向將會改變，

從長期來看，他們中的三分之一（主要是那些能遠程居家工作的高管階層），由於新冠禁足令，會使他們想離開市中心，去生活在大環區內，或者甚至更遠的地方居住。

在那裡，他們可以讓自己享有目前所缺少的戶外空間、花園、露台和工作室，能過一個綠色環境的居家生活。”