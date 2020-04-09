法國部署12億歐元助非洲抗新冠病毒

法國外交部長勒德里昂宣布，法國將花費“近12億歐元”來幫助非洲國家預防新冠病毒在非洲蔓延，這是勒德里昂8日在國會外交委員會提出的。

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這筆12億歐元資金並非一筆新增援助款額，而是已有計畫資金的不同分配，這是勒德里昂在國會外交事務委員會提出的進一步說明。他說，這是我們針對很大一部分涉及針對非洲健康和食品問題發展上將近12億歐元援助資金的重新部署。

法國外交部長還強調說：需求是巨大的，並呼籲加強非洲的“醫療保健系統”以及“通過支持非洲研究工作來進行偵查和科學研究的能力”。 他堅持認為，我們還必須“確保大量籌集資金”，他並邀請七國集團和二十國集團朝這個方向努力。

歐盟8日保證要向非洲和世界其他地區最脆弱的國家提供“超過200億歐元”的贈款，以幫助他們與新冠病毒大流行作戰。但這些仍然只是宣布而已，並未說明是增加撥款或是把現有計畫的資金予以重新分配。

勒德里昂補充說：“毫無疑問，我們將考慮從歐洲籌組一次人道主義性質的空運，來運送這些援助。他還說，巴黎將特別幫助位於塞內加爾的非政府組織Alima， 在幾內亞、布基納法索和中非共和國治療病患，並在那個接受重症病患的金沙薩醫院接受世界醫生組織提供的醫療服務。 勒德里昂並說，與此同時，巴斯德研究所也將得到提高在喀麥隆、中非共和國、馬達加斯加、幾內亞和塞內加爾等國家實驗室的能力。

最後，法國外交部長也譴責最近一些主張 ，應該在新冠病毒疫苗研發上對非洲人進行的實驗的令人震驚的言論，他說，這甚至在道德上和人性上都屬於醜聞的言論。確實有兩位法國研究人員提出了一項引發爭議的主張，他們認為非洲可以用作實驗室測試針對新冠病毒的疫苗。 勒德里昂也拒絕了國防部分析中心針對非洲政治體系提出的“一些災難性預測”。 他對此表示：“我根本不同意他們的看法。”