法國重症監護室病人首次減少

新冠病毒在法國已造成12210人死亡，其中醫院死亡8044人，老人療養院死亡4166人，但是，在重症病房搶救的人數首度減少。

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法國衛生事務總監薩洛蒙周四傍晚在疫情通報會宣布，自從疫情法國爆發以來，在重症監護室搶救的病人首度減少，與星期三比較，24小時之內，重症監護室病人減至7066人，減少82人。

這一數字尤其受到衛生機構和醫學界的關切，因為重症監護室壓力減輕，意味着重症患者得以及時搶救，疫情得以緩解。在新冠疫情爆發前，法國總共擁有5000張重症病床，薩洛蒙表示，重症監護室壓力放緩，“這使得我們正在逐漸地控制住疫情”。

但他同時警告，危險期並未過去，法國必須繼續付出巨大的努力。尤其在執行封鎖措施以及保持社交距離方面，絲毫不能放鬆。

星期四，醫院死亡病例24小時之內為412人，老人療養院為929人。

星期四，兩列配備醫療設施的高速列車把巴黎大區的部分重症患者轉移至西南部地區的醫院。

法國總統馬克龍下周一將發表電視講話，為把目前的封鎖禁令在15日到期後繼續延長積極準備。

馬克龍出人意料拜訪馬賽醫生拉烏爾特

星期四，馬克龍會見了一批醫學科學家之後，出人意料地會晤了主張用氯喹治療新冠病毒的馬賽醫生拉烏爾特。拉烏爾特使用氯喹與一種抗菌素阿奇黴素結合治療新冠，並把兩次取得的實驗成果公布出來。根據他的實驗，大部分患者在進行上述治療六日以後，就會解毒。但也有眾多的研究人員認為，拉烏爾特的實驗方法不足以證明氯喹治療的有效性。

法國總統馬克龍將在周一提出應對經濟與社會困境的新措施，法國政府決定把用於緊急經濟計畫的金額由最初的450億歐元提高到1000億歐元。