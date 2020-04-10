台灣新藥研發稱找到病毒蛋白酶抑制劑

新冠肺炎疫情在各國肆虐，許多國家研究團隊極力想找到抗病毒藥物；中研院今天發布好消息，研究團隊找到病毒主要蛋白酶抑制劑，目前證實在體外抑制病毒複製。

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新冠肺炎新藥研發曙光，中研院團隊找到病毒蛋白酶抑制劑。消息說，台灣中研院生化所梁博煌研究員帶領的團隊找到病毒主要蛋白酶抑制劑，目前證實在體外抑制病毒複製。

台灣中研院生化所研究員梁博煌、生物醫學科學研究所研究員林宜玲、基因體研究中心研究技師詹家琮，及台大醫學檢驗暨生物技術系教授張淑媛等團隊證實，這強效的蛋白酶抑制劑可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

據中研院指出，研究團隊從上百種化合物中，篩選出武漢肺炎病毒主要蛋白酶（3C-like protease）抑制劑，不過在成為真正的新藥前，還需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，已經顯示我國在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

台灣大學醫學檢驗暨生物技術系教授張淑媛團隊是台灣第一個把新冠肺炎病毒分離出來的團隊，中研院也指出，還有中興大學獸醫系副教授郭致榮、中研院生化所任資深科學家李政忠博士，及中研院化學所謝俊結助研究員，快速投入表現純化新冠肺炎病毒主要蛋白酶（12個胺基酸異於SARS主要蛋白酶），並篩選出具強效的蛋白酶抑制劑，取得共結晶結構。