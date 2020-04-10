治新冠羥氯喹與心臟驟停:法國藥品局呼籲警惕

法國藥品局4月10日星期五對服用羥氯喹治療新型冠狀病毒感染者的副作用發出警告，稱 “尤其要警惕”“對心臟的襲擊”。

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法國國家藥品安全局負責人多米尼克-馬爾丹對表示，“新冠病毒感染者和普通人相比，心血管系統更加脆弱，因此在使用對心臟有害的藥品，例如羥氯喹時，比普通人要更容易引起心臟問題”。這一警告的科學基礎來源於今年3月底開始進行的一項調查，調查當中在不到兩周時間內統計了上百次新冠病毒感染者用藥產生的副作用，其中79人屬於重症，4人死亡。馬爾丹表示，這上百次統計到的副作用當中，一部分患者服用了洛匹那韋和利托那韋。這兩種藥物屬於商業化渠道可購買到的針對艾滋病的藥物，又被稱作克力芝或者快利佳；另外一部分副作用可能來源於患者服用的羥氯喹，在一般時期，羥氯喹通常被用來抗擊狼瘡和類風濕關節炎等病症，是抗瘧疾氯喹的衍生品。

馬爾丹還表示，研究人員專門了解了治療新冠患者當中藥品對心臟系統的副作用。調查顯示，53人使用了羥氯喹，他們當中，有43人出現了心臟問題，具體而言，是單獨使用了羥氯喹，或者羥氯喹配合抗生素進行了治療。這些人出現了心電圖上可見的“傳導障礙”，會引發心率問題，甚至死亡。在這些人當中，有7例心臟驟停，其中4人因心臟驟停而死亡。

馬爾丹提醒，上述現象是羥氯喹使用期間已知的副作用，但需要提起注意的是，這種副作用在新冠病毒患者身上“似乎出現得更頻繁”，新冠患者常常出現鉀元素缺乏的現象，而鉀元素是肌肉，尤其是心肌收縮所需要的。除了羥氯喹，之前提到的治療艾滋病的藥物克立芝對新冠患者造成的副作用主要集中在肝臟與腎髒的損害。

對此，法國國家藥品安全局表示，這些信息對於上述藥物的醫療使用限制發出重要信號，需要在醫院通過嚴格監督使用。等待被承認的有效藥物出現之前，“這類藥物的益處與風險比例在醫院現階段是可以接受的”，但“在自家使用的話，出現心臟問題，病人不可能得到第一時間的搶救”。