法國政府將提供200億歐元幫助受疫情重創企業

法國財政部長勒麥爾１０日表示：政府可能提供多達200億歐元的新資金，協助受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的企業。

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如同歐美各國，處於冠狀病毒疫情當中的法國，目前正極力縮小嚴格半封城的居家措施對經濟的衝擊。這一狀態對法國經濟造成嚴重衝擊，但還可能延長至少2周，到4月底才結束。法國總統馬克龍將外下周一對國民發表電視講話。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在法國的歐洲第一電台（Europe 1 radio）上表示：為了能夠支援所有可能需要資金的企業，我們已決定注入200億歐元的專款。這筆資金將被納入一份預計下週送交內閣的新預算計畫。

勒麥爾還就處於經濟困境的幾家大企業的情況表示關注說：關於法國航空公司（Air France），我們準備好，時機到了…就會介入。

另據報道：法國雷諾汽車集團（Renault）盼能獲得政府擔保40億至50億歐元的銀行貸款，以協助集團度過危機。未來某一天會償還,不會對政府財政造成負擔。

法國勞動部長裴尼柯（Muriel Penicaud）前一天表示，法國政府補助企業以“部分失業“的方式放無薪假，將耗費200億歐元以上的資金。有62萬8000家公司及協會已依照這項計畫，讓近700萬法國員工放無薪假。這項計畫得以讓企業獲得國家補貼，金額最高為員工薪水的84％。

中央社報道：在國家疫情經濟困難的局面下，法國時尚名牌古馳和巴黎世家的母公司開雲集團今天表示，其董事長兼執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）同意放棄4月1日至今年底的1/4固定薪水和2020年浮動報酬。皮諾特從2017年至今，每年固定薪水為120萬歐元。非固定報酬則是依公司績效而有所浮動，去年皮諾特估計能拿到94.7萬歐元浮動報酬，2018年則是190萬歐元。

法國開雲集團旗下有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和寶緹嘉（Bottega Veneta）等精品品牌。去年全球經濟成長因為美中貿易戰放慢，奢侈品業卻大體上沒有受到衝擊，今年許多國家政府為了抗疫，要求非必要商店關門，嚴重影響奢侈品業的生意。