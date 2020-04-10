法國新冠受害者年齡創新低 首都圈過半養老院已遭侵害

巴黎所在的法蘭西島大區健康局在4月10日星期五發布消息稱，大區700多家養老院當中，至少400家已經記錄到了新冠病毒感染病例，尤其是在護工群體當中，病毒傳播速度尤其驚人。

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法蘭西島大區健康局負責人盧梭表示，“大約60%的養老院當中，每個養老院至少有一個感染病例，雖然病毒仍在不斷傳播，但多虧防護措施，死亡率並未和傳染率一樣飆升”。根據法國全國調查報告，全境超過4000家養老院當中都出現了感染病例。這一調查報告須由各個養老院每天填寫，填寫率在法蘭西島大區達到80%。本周一，法國政府宣布將在全國範圍內對養老院人群展開大規模新冠排查檢測，法蘭西島大區將在“接下來幾天時間內開始每天檢測2500人”。

法國在4月10日星期五記錄到單日新增987人死亡，其中醫院死亡人數554人，包括法蘭西島大區一名不到10歲的兒童；養老院死亡人數433人，全國累計死亡超過1萬3千人。值得注意的是，法國全境重症搶救病人存量連續第二天下降，今日更新數字為7004人，比前一天減少62人。法國健康局局長薩羅門稱，這就像是“一縷隱現的陽光”，“一線謹慎的希望”。他表示，“這一平台數值很高，病毒仍然很活躍，各區之間情況仍然差異很大，我們必須繼續保持謹慎，保持動員”。