馬克龍突訪拉烏爾醫生 為何行前保密

法國總統馬克龍4月9日下午突然前往馬賽會見發明氯喹治療武漢肺炎（Covid—19 ）的拉烏爾醫生，媒體事前未被知會，引發各種猜測。氯喹療法在法國科學界和政界有很大爭議。前衛生部長要求大幅放寬這種療法的公開信已有超過46萬人簽名。

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據法國《回聲報》說，拉烏爾教授向馬克龍總統介紹了他的最新治療成果，向總統展示了氯喹療法的有效性。

《巴黎人報》說，馬克龍總統與拉烏爾教授交談了很長時間，討論這場瘟疫和應對的醫療手段。該報還說，通過這次訪問，馬克龍要向外界展示他在管理疫情的過程中，希望與各方頻繁接觸的意願。

據《世界報》4月10日引述馬克龍身邊的人說，總統不能太長時間遠離“拉烏爾效應”。

但一般認為，馬克龍此輪對醫療界的專家巡訪諮詢，應該是為他下周一就疫情向全國發布講話做準備。

眼下法國疫情緊急，很多感染者得不到有效救治而死去，但由於法國科學界對這個藥物分子的安全有效性爭論激烈，法國政府十分謹慎，在臨床試驗階段，禁止普通醫生開處方，普通藥店也無貨可供，只有醫院可以酌情給重症病患使用，且必須由複數醫生共同決定。

然而，拉烏爾醫生強調，他的氯喹療法恰恰是要防止病人轉為危重，不能等到最後。

拉烏爾教授是馬賽地中海大學醫院研究所（IHU）的所長。他性格桀驁，長期與法國衛生界某些“主流”人士不相容，諷刺其中某些人沒有臨床經驗，是“坐辦公室的醫生”。他這次推出氫氯喹療法震動了全世界。非洲多國已在三月開始使用。美國總統特朗普最近也表示，他為了預防也服用氯喹。

法國傳統右翼政黨共和黨支持拉烏爾教授的療法，呼籲馬克龍政府立即放寬對氯喹的限制。4月3日，法國前衛生部長杜斯特布拉齊聯合12位醫生在巴黎人報發布聲明，呼籲政府以救人為要，立即放開氯喹使用，不應該非要等到試驗結束。該聲明還指出，從官方統計來看，馬賽的死亡率遠低於其他地區。《世界報》說，這個聲明截止到周四晚間，已有超過46萬2千人簽名。

馬克龍總統位於兩個陣營之間。他似乎不願開罪“主流”科學專家們。況且這些人是疫情需要依靠的重要力量。但，如果氯喹療法的有效性超過副作用風險，能挽救許多生命。政治家就需要拿出勇氣作出正確的決定。可是愛麗舍宮一直表示，氯喹的使用應該由科學界來決定。

《世界報》的報道說，一名馬克龍總統身邊的人說，拉烏爾教授是一位公認的知名科學家。他的研究所非常棒。針對法國左右兩派在拉烏爾療法上的激烈分歧，這位接近總統的人士保證說，抗擊冠狀病毒疫情不分左派右派。總統此行絕對沒有政治因素。