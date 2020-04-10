馬克龍突訪馬賽新冠病毒奇人未息爭議 法國加大研證氯喹治療新冠病毒療效

法國新冠疫情雖顯停滯勢頭，但確診新病例與死亡壓力仍然居高不下。明顯的好轉只是在於進入重症搶救的病例首次低於治癒出院騰出重症病床的人數。法國總統馬克龍4月9日一天多個突發性訪問，顯示當局催動加快研發藥物與疫苗，以根治法國疫情。但馬克龍對馬賽富有爭議的主張氯喹治療新冠病毒的拉烏爾特醫生會面，繼續引發法國各階層，尤其是醫界的爭議甚至批評。

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馬克龍在早前多個疫情一線走訪行動後，昨天一天專註醫藥研發。上午，馬克龍前往巴黎第13區邊緣的克萊姆蘭比賽特醫院，探望一線醫護與醫藥研發人員。該醫院被認為是法國重點藥研醫院，正在緊張進行多個藥療實驗，包括氯喹類藥物療效實驗。

馬克龍顯示避免走馬觀花而在該醫院停留數個小時之後，突然揮師南下，直奔馬賽。總統府的公關宣布，總統直接探訪馬賽醫院主張用氯喹治療新冠病毒的醫生拉烏爾特。馬克龍在拉烏爾特的辦公室以及研究實驗室停留長達3個多小時。儘管馬克龍訪問並不是秘密訪問，但是馬克龍並沒有發表講話，透露訪問以及與拉烏爾特醫生的談話內容。直至目前，馬克龍沒有做出任何透露。

馬克龍的造訪，據稱與第一夫人支持與催動不無關係。但這一造訪卻引發法國醫界以及政界新聞界議論甚至批評。

至此，一般認為，沒有傳統出牌，但黑馬之類的競選成功當上總統的馬克龍與各種評價皆有的奇人或怪人拉烏爾特特質心有靈犀，見面並不令人驚訝。但是，拉烏爾特的氯喹爭議，是法國專業內地爭論，馬克龍此去馬賽拜訪，有施以援手的嫌疑，對反對或者對拉烏爾特氯喹療法抱有謹慎的醫界，被認為是施加了批評與壓力。

不過，據引述法國總統府的透露，馬克龍拒絕牽涉介入醫界爭議，採取立場，此案仍由醫界研發求證後決定。但是，根據批評，馬克龍在疫情當口，法國全國經濟社會癱瘓，民眾要求解封壓力下，催動醫界依照戰時的緊急，加快定奪治療新冠病毒的藥物，在各種正在加速研發求證療效的藥物中，不再耗費和平時代的書本爭議時間，而是爭分奪秒解救病人解救法國。

因為此，法國各界對馬克龍的批評聲音罕見非常少，而是更多猜測馬克龍預計下個星期一晚間對全國新的講話，會有哪些醫療界的戰略與政策推出。

據新的消息，馬克龍訪問馬賽後，確實下令衛生部加快全部藥物療效研究與證明，加大人力，物力，病源投入，儘快拿出主導意見。

據最新消息，法國幾乎分成數個對立陣營，一是巴黎對馬賽，二是學院派對據稱有中性意義的實際派，三是南方政界對巴黎醫學學究派。整個馬賽所在大省以及西南各地市長省長議員，如同百姓，一致支持拉烏爾特醫生。實際上，拉烏爾特最新加大了對患染新冠病毒病人的氯喹藥物療效臨床試驗。據拉烏爾特說，在多達1000人的臨床試驗中，療效治癒率超過百分之92。支持拉烏爾特醫生的人，包括法國西南患病的數名地方官員與全國議員。

不過，反對或者呼籲持謹慎的力量人數眾多，他們只是表達氯喹至此並沒有顯現比其它藥物更有效治療或殺死新冠病毒。而且氯喹有明顯的副作用，應用不當，副作用危險與病毒幾乎一樣要命。法國不少醫學專家警告疫情危機中要避免給予民眾虛假的希望。

除了法國，法國以外的地方運用氯喹救治新冠病毒效果也沒有彰顯，保留的態度較多。

根據消息說，法國接下來加大範圍與臨床數量的實驗，要在氯喹與其它抗生素搭配上聚焦，多組搭配使用，進行臨床療效求證。

通過馬克龍的造訪，拉烏爾特在法國更加知名。據稱拉烏爾特不修邊幅，生活簡樸，其實在國際醫學界非常有名望，推出很多傳染病治療方法享譽醫界。拉烏爾特曾經一氣之下退出法國醫學專家委員會理事會。後又接受邀請參加，但仍然拒絕參加會議，只是將他的所有實驗研究和臨床資訊全部及時報發至該委員會。

就法國疫情泛濫，民眾求醫心切，民眾越來越多支持拉烏爾特，新的一項民意調查指，百分之51的法國人支持拉烏爾特。而在馬賽，當地民眾每天越來越多排隊等候在拉烏爾特的醫院前等待檢測。而馬賽是法國檢測最多的地方。其他地方目前沒有能力推展民眾大範圍檢測。由此，拉烏爾特受強大醫療業財團支持，也引發議論。