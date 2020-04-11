新冠：法國動員大量警察和憲兵限制復活節假期出遊

法國新冠疫情持續緊張，已進入隔離期的第四個周末，且恰逢度假出遊非常活躍的復活節周末和假期到來，為了杜絕度假出發潮，政府出動大量警察憲兵進行公路盤查監督。

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法國最新統計已經有超過1萬3千人因新冠病毒去世，雖然衛生部稱出現了大流行曲線緩和的跡象，但依然強調必須嚴格執行隔離措施，並且要在某些地區進一步加強已有的政策。

為了避免復活家假期可能出現的度假人潮，法國內政部表示，和上周末一樣，全國出動16 萬警察和憲兵在公路上進行巡邏盤查。重點監視旅遊熱點地區。

在學生假期已經開始的南部羅納河口省（Bouches-du-Rhône），沿海，高速公路和山區的控制將得到加強。在科西嘉島，除了加強對海灘和步行場所的控制外，更嚴格限制“每個家庭只能有一個成年人到商店購物，在每個商店的購物時間最多一小時。“

在藍色海岸的著名旅遊城市尼斯，市政廳聲稱將“不遵守規定”，在該市最貧窮的九個地區從晚上8點就開始實行宵禁，而不是從晚上11點開始。

在巴黎，阿爾薩斯等地，對個人運動進行更嚴格的監督，而在阿爾代什州則禁止多人同行。

衛生局局長紀約姆·薩羅蒙（JérômeSalomon）周五晚間宣布：“過去幾天，我們看到了隔離措施取得的初步成效，疫情稍微有所放緩。但這道曙光非常微弱，病毒依然非常活躍，根據地區的不同，局勢差異也非常大”。在這種情況下，“特別是在復活節周末和長假臨近的時候”，仍然要“繼續”居家隔離。

法國總統馬克龍之前曾在電視講話中宣布隔離措施的期限為4月15號，但目前已知這個解封時間將被延長，他預定於下周一（4月13號）再次發表電視講話，估計屆時將根據形勢宣布新的期限。這是總統3月12日以來對全國發表第四次講話。據悉，除了隔離期限的問題外，馬克龍也將在周一的電視講話中提到是否要求全民戴口罩的問題。

為總統馬克龍提供諮詢的科學委員會最初意見是隔離措施實施“至少六個星期”。

復活節也是非常基督教最重要的節日之一，但今年將禁止所有的宗教慶祝活動。費加羅報報道，為慶祝復活節舉行的家庭聚餐會取消後，大量的小羊將免於被屠宰。

去年12月在中國出現以來，新冠病毒已經在全球193個國家和地區導致超過166萬人感染，10萬人去世。