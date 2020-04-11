法國新冠進入高平台期 ICU患者連續第三天下降

截至4月11日星期六晚8點，法國累計新冠病毒死亡人數13832人，單日醫院死亡人數新增353人，養老院290人。與此同時，法國重症搶救室患者人數連續第三天下降，目前仍有6883人接受搶救。

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法國健康局局長薩羅門表示，“疫情弧線輪廓逐漸清晰，法國現在達到了一個非常高的平台期，必須繼續保持警惕，雖然重症搶救實時人數連續第三天下降，但醫院壓力依舊很大”。薩羅門稱，“現在還不是解封的時候，人們仍需強化社交距離，限足令等”。雖則如此，他也謹慎樂觀地表示，“法國有的是時間探索解封的必要條件，因為現在醫院壓力還是很大”，“情況比較嚴重的病人數量仍然有超過9萬人”。

下周一，總統馬克龍將發表重要講話，對4月15日之後的限足令做出更清晰的指示。法國自從3月17日進入限足階段，醫學界建議至少限制六個星期，才能達到遏制疫情的效果。