法國醫院缺物少藥 醫護工會揭秘馬克龍探訪遭抗議

法國總統馬克龍本星期四上午前往巴黎第13區旁一家公立醫院克萊姆蘭此賽特以及稍晚前往馬賽由主張大張旗鼓用氯喹類藥治療新冠病毒的拉烏爾特醫生領銜的醫院探訪視察，以推動法國加速研發救治新冠病毒疫情的藥物。法國總統府推出的馬克龍探訪記錄視頻，顯示馬克龍受到醫護人員的鼓掌歡迎。據雅虎新聞所披露的法國醫護工會所曝料的馬克龍探訪視頻，馬克龍受到醫護人員抗議。

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據該消息說，馬克龍在早前多個疫情一線走訪行動後，星期四一天專註醫藥研發。當天上午法國總統馬克龍前往巴黎第13區邊緣的克萊姆蘭比賽特醫院，探望一線醫護與醫藥研發人員。該醫院被認為是法國重點藥研醫院，正在緊張進行多個藥療實驗，包括氯喹類藥物療效實驗。稍後馬克龍未經預告直接南下，直奔馬賽。

根據總統府消息說，法國疫情嚴重，馬克龍當天一天專註醫藥研發。法國總統府推出的馬克龍探訪克萊姆蘭比賽特醫院以及馬賽醫院，總統都受到醫院醫護人員的鼓掌歡迎。這些歡迎場面都是真實的，並沒有造假。但法國總統府被批評沒有推出總統遭到抗和質疑的畫面與內容。

不過，根據法國醫護工會推上網的視頻，顯示馬克龍在巴黎醫院以及馬賽醫院，都受到醫護人員抗議。醫護人員抗議聚焦批評法國政府忽略疫情爆發威脅，嚴重缺少關注醫院衛生與醫護人員權益和工作條件。抗議沒有激烈也沒有暴力憂慮。

馬克龍在巴黎克萊姆蘭比賽特醫院遭到一名醫護人員長時間質詢，主要圍繞政府缺少醫療與醫護關注，有政策失責。醫護人員抱怨在如此的條件下勉為其難。

據報道稱，馬克龍為自己辯護，指他對醫護人員以及醫療問題非常關注，他的家庭里，只有他一個人職業與在醫護無關。馬克龍說，並且法國目前面臨的危機缺失，是多屆政府問題積累所致，將全部職責歸咎於他不公平。

克萊姆蘭比賽特醫院的醫護人員抱怨，作為醫護人員，對職業與救治及病人，要有愛心。這樣的條件下，他們感到無能為力。

根據消息，馬克龍稍後在馬賽醫院，受到醫護人員歡迎，但醫護人員照樣打出橫幅，批評缺少防護物品與醫護物資。上面寫着，給醫護人員必須醫療物品。

連日來，隨着新冠病毒疫情嚴重，法國醫療系統缺少醫院必需品包括口罩等基本防護物品。