疫情之後？法國人要準備好“比之前多工作一點”

豐田汽車準備重啟法國北部工廠被工會拒絕，法國政府呼籲國人疫情過去之後努力多工作。

廣告 繼續瀏覽後續

就在法國疫情緩慢穩定下來之際，經濟領域多為重要人士在4月11日星期六呼籲法國民眾在疫情過去之後，要努力工作，以此來重振經濟，實現大的反彈。

法國僱主協會主席胡德貝茲爾在周六刊發的費加羅報上表示，“遲早都要研究工作時長，法定假日，帶薪假期，這些事情…需要研究如何在經濟恢復期促使人們工作多一點，創造額外的經濟增長”。他還表示，“法國需要嘗試從2021年開始，多創造一點大眾財富，來填補2020年的的經濟增長損失”，“創造財富，才能增加稅收，償還危機當中的債務”。

法國經濟事務國務秘書帕尼爾-陸查尼爾也認為，“法國人可能需要比以前多工作，以此來彌補自從3月17日以來實施的封鎖禁令造成的經濟損失”，“最重要的是，結束封鎖，疫情結束後，要開足馬力工作”。面對疫情造成的經濟衝擊，法國政府已經解凍1千億歐元。

與此同時，法國北部城市瓦倫西亞的豐田汽車生產工廠在4月10日星期五向該公司工會提交了一份重啟生產計畫書，當中宣布將在4月21日逐步恢復生產。該公司法國總工會分部譴責疫情期間談復工“令人無法接受”，“是對醫護人員的背叛”。

截至目前，已經通過公司申請而獲得部分失業補助的員工數量達到8百萬人，涉及超過70萬家公司，特殊情況期間，部分失業補助金是平常稅後工資的大約84%，國家負責覆蓋最低合法工資的4.5倍，其餘部分企業可以自行選擇是否以及補償多少。這一數字可以覆蓋法國95%的僱員工資水平。