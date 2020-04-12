或因安全局內部不睦員工開槍 法國撤僑飛機遭槍擊

法航在4月11日星期六從剛果共和國的撤僑任務發生了一起意外，飛機在剛果共和國的黑角機場遭受槍擊，飛機受損，但乘客與機組成員並無危險。

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法航方面在一份公告中指出，星期六晚間，這架空客A330飛機在停機坪上遭受了槍擊，機身受損，當時沒有乘務人員或者乘客在機上，飛機處於停靠狀態。目前法航的安全與空運監督小組負責監控這架飛機，公司也提交了一份申訴，在其要求之下，當地政府已經開始調查事件起因。法新社引述一名希望保持匿名的消息人士的話稱，槍擊事件“很有可能是因為，法國對外安全總局的一名員工和他的上司之間產生不和，這名員工在酒精上頭的情況下開槍，他使用的是一把卡拉什槍，子彈朝空中飛起，擊中了飛機”。但這一消息還沒有得到任何確認。

這架飛機原定在本周日剛果共和國當地時間10點起飛，現在起飛時間被推遲24小時，以便留出時間讓替換飛機從巴黎抵達黑角機場。替換飛機是一架波音777-220。乘客已經收到提示，得到照顧，法航對此事表示歉意，承諾保證乘客與機組成員的安全是公司首要任務。剛果共和國外交部長恰克索就此事向法國外交部長勒德里昂表達了歉意與遺憾，並於法國駐剛果共和國大使交流。