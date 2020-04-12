法國鋼鐵產業呼籲政府允許復工

世界最大鋼鐵集團法國公司宣布準備好復工，行業警告如果拖延遲遲不復工，將導致法國工業陷入危險。

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世界最大鋼鐵生產集團安塞爾-米塔爾法國公司總裁菲利普-達爾馬延在4月12日通過媒體表示，鋼鐵工業已經準備好復工。

菲利普-達爾馬延同時也是法國鋼鐵生產職業聯合會的主席，該聯合會覆蓋法國4萬2千家企業，涵蓋員工數量達到15萬人。他在4月12日星期天刊發的巴黎人報上做了上述表態，同時呼籲法國政府“了解並認同各個工業的必要性，允許這些領域復工”。達爾馬延稱，“24天的限足政策之後，法國工業情況令人極度擔憂：汽車生產減少80%，航天幾乎全部暫停，冶金工業也減少80%...包括中小企業在內，基本整個行業都在靠財政撥款支撐，這並不是長久之計，否則很快就會面臨一系列倒閉浪潮”，“法國國家與國民日常生活所需產品都離不開工業製造，口罩，用紙，塑料，儀器，均離不開工業”。

達爾馬延的上述觀點遭到了眾多工會的反對。本周五，豐田汽車向各大工會提交4月21日在法國北部瓦倫西亞復工的決定，遭到了法國總工會的反對，其他工會預計在下周二早間表態。如果通過，將是法國汽車領域第一次復工。

對於法國鋼鐵生產領域復工具體日期，菲利普-達爾馬延認為，一切都取決於政治決策，但有一點是肯定的，那就是，如今我們了解了怎樣才能安全生產，我們已經准別好回到工作崗位，安全衛生條件將會是無可指摘的”。達爾馬延稱，“自從法國進入封鎖停滯狀態，我們與各大工會商討如何在保障衛生安全的情況下工作，已經研究並起草了各大工廠安全復工的所需條件。正是通過僱主與僱員之間的對話，我們如今知道怎樣防範這個共同的敵人”，具體措施包括“減少工作時長，從八小時減少到六小時，流出充分時間給每一個部門進行徹底消毒，在無法保證員工之間距離至少一米的公司，需要戴口罩上班”。