法中“空中橋樑”通暢 1千多萬口罩運抵南特機場

4月13日，一架運送口罩的專機從中國飛抵南特機場，此次從中國運抵的口罩總數為1千1百萬。為應對嚴峻的新冠肺炎疫情，法國衛生部和地方機構分別訂購超過10億隻口罩，每周會有4次航班兩地往來，共將通過56次來回完成交運工作。

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法國大西洋盧瓦爾大區(Loire-Atlantique)區長莫朗彩(Christelle Morançais)對法新社記者表示，13日上午7點，一架安東諾夫貨運機向我們大區運送1百20萬隻醫用口罩。區長還表示，抵達的口罩首先考慮的是醫護人員和防護中心。

區長莫朗彩在一次記者會上表示，從上個星期起，從中國訂購的醫用口罩陸續抵達。我們大區一共訂購了一百萬FFP1和50萬FFP2的專用口罩。

卡斯塔納：在機場曾為疫情重災區截獲口罩

除法國衛生部之外，疫情嚴重的省府和南部等地也向中方訂購了不同數額的口罩。據《巴黎人報》12日報道，內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）承認曾截獲了一批本運往勃艮第-弗朗什-孔泰（Bourgogne-Franche-Comté）大區的好幾百萬個口罩。

4月12日，勃艮第-弗朗什-孔泰大區區長杜賴(Marie-Guite Dufay)強烈譴責部隊在未預先告知的情況下，在法國米盧斯(Mulhouse)機場草坪上強行截走他們預訂的全部口罩。

法國內政部、衛生部門此前否認有口罩被截胡的說法。但終於4月10日公開承認有此類事情發生。內政部長解釋說，這批口罩被國家徵用的目的是給東部地區有嚴重疫情的醫院急用。內政部長卡斯塔納還表示，抗疫的主要任務是滿足醫護人員的急需醫用物資。內政部長也承認，在米盧斯機場發生的事情是不合時宜的。他說，我們希望今後不要再發生政府和地方爭奪口罩的事情。

從中國發送的口罩抵達法國之後，機場都有重兵把守。在交給醫院之前，口罩先被運至不對外公開的秘密之地，然後再有持槍者專程押送至“訂貨”地。