法國核動力航母染疫全國關注 檢視疫源撲朔迷離

法國核動力航母戴高樂號展開有史以來最大的軍人上岸隔離檢測措施。目前對多達近兩千人包括1900名海軍人員隔離，未來還應擴展對全船另超過千人隨船人員擴大檢測。法國軍方以及醫療急需查找感染源頭，根本解決戴高樂號染疫危機。

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據法國軍方報告，戴高樂號航母染疫源頭撲朔迷離。據稱新冠病毒在中國爆發以及全球擴延後，戴高樂號航母採取謹慎防疫措施，航母停止航行中靠岸交流活動，減少途經國度，也減少盟國間軍事合作接觸。近期戴高樂號航母除了在母港曾短暫停靠，期間允許艦上人員與家人短暫相聚，戴高樂號航母基本是在水上隔離狀態游弋。

根據軍方透露，檢測染疫源頭可能聚焦幾個漏洞，一是家人團聚帶來病毒，二是戴高樂號航母短暫與比利時一艘巡航艦協同軍訓的接觸，第三就是船上供給可能染有病毒。

法國軍方說，但無論如何，查清戴高樂號航母疫情源頭，將費時費力。

據法新社今天報道稱，法國戴高樂號至此報50人染疫，縮減任務靠岸撤離船員。法國在發現核動力航空母艦戴高樂號（Charles-de-Gaulle）50名船員呈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應後，今天展開前所未見的行動，隔離1900名船員。

隸屬法國海軍的戴高樂號考量到疫情，把原本在地中海及大西洋的任務時程縮短10天，停泊在南部海岸城市土倫（Toulon）。當地政府表示，為了確保沒有擴大感染的風險，正在海上及陸上展開撤離1900名船員的艱難行動。在戴高樂號入港前，已有3名船員基於「預防」，被送到土倫一所醫院。

法新社引述當地政府發言人希柏（Christine Ribbe）說，艦上所有人員都要接受采檢，並隔離兩周，不準與家屬有身體接觸。