法國禁足令延長至5月11日 此後學校複課

法國總統馬克龍13日晚發表全國電視講話，決定禁足令延長至5月11日。此日後全國經濟逐步恢復，但咖啡廳、餐飲業和其他文化活動至少要等到7月中旬再說。幼兒園、小學、初中和高中在5月11日後逐步複課。大學全面恢複課程到等至今秋，教育部決定對其採取函授教學。5月11日起，凡有癥狀的病患均可接受檢測。13日當天有574人死亡，其中養老院為239人，死亡總數為14967人。醫院搶救人數微降，少了24人，但仍有6821人需要救治。

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法國總統馬克龍的全國電視演講沒有在晚間20正點開始，是因為，每晚20點整是民眾以不同方式向醫護人員表達敬意的時刻。有的音樂家在自家的陽台彈唱、有的民眾高舉酒杯向戰勝病魔的醫護人員表示敬意。

法國總統馬克龍在演講中表示，近一個月來，民眾度過了擔驚受怕的日子，但此後一個月的時光將更加艱難。他想到的是那些在孤獨中離世的人和失去親人痛苦萬人的人。但他鼓勵大家加倍努力，因為救護人員、護士和醫生的努力初見成效。總統感謝那些為讓法國不陷於癱瘓、繼續努力工作的藥劑師、警察、收銀員、清潔工、記者等行業的人士。

法國總統表示，全國民眾感激那些戰鬥在第二線、第三線的職工，因為有了他們，大家才可以買到必需品；因為有了他們，法國才有了基本的活力。

法國總統也承認在此次抗擊這場空前的疫情中，有失誤和不足之處，例如無法給民眾發放口罩就是一個例子。法國總統表示，每當我們看到工作的缺陷時，我們會儘力糾正。例如，在法國本土口罩的生產量增加了五倍；新生產的1萬個呼吸機給重症者帶來了重生的希望。

法國總統表示，當我們發現必須的醫療器械出現不足時，我們設法彌補。公立和私營醫院的合作使得救人的病床增加了至少一倍；在病床不夠用時，專機、火車全力把病患運往疫情沒有那麼嚴重的區域。法國總統表示，之前我們曾認為不可能辦成的事情，有時在幾天之內就實現了。這些成果給了我們戰勝病毒的勇氣和希望。

但總統提醒大家，疫情遠還沒有結束，特別是在大東部和巴黎大區。所以，他希望民眾在今後的近一個月中，絕不要鬆弛，因為只要鬆懈就會使得病毒捲土重來。他表示，為了放緩病毒的傳播速度，大家要齊心合力地嚴格遵守禁足令規定的每項措施。

在電視演講中，法國總統表示，養老院的親屬已被允許在他們臨終前獲得陪伴，允許不幸的家庭向親人做最後的道別。總統建議年長者、身體虛弱者在5月11日之後也不要隨意外出。

總統表示，禁足令延長至5月11日，部分失業和給企業的資助也將隨之延長。他表示，此次疫情讓旅館業、餐飲業、文化活動受到致命打擊。部長聯席會議將討論如何向這些行業免稅，挽救他們的生存空間。同時對經濟困難的家庭和大學生提供特殊幫助，保障他們的基本生活。特別是對來自海外省的學生將提供特殊的生活補助。

5月11日之後，法國將進入一個新的階段。小學生和中學生陸續開學時，要保護好學生和教師，為此教育部將安排嚴格的防疫措施。

逐步解禁之後，加大檢測力度將是政府的工作的重中之重。法國總統表示，5月11日之後，每個有癥狀的人將可以進行核酸測試，測試呈陽性者將被實施隔離。法國目前口罩生產增加了5倍。在電視講話中，總統宣布，逐步解禁後將由市政府來管理髮放口罩的工作，但他並沒有提及更多細節。至於全球定位病毒追蹤法，法國總統希望議會集中討論相關規定，在防疫的同時他不希望“咬傷”(mordre)民主體制。他同時宣布關閉所有非歐盟國家的邊界。

法國總統最後宣布，將通過“大幅度取消”其債務來幫助非洲抗擊疫情。

自疫情爆發以來，法國總統一共發表過三次電視講話。第一次3月12日的電視講話收視率達2千5百萬；4天之後，也就是實施禁足令前一天(3月16日)，曾有3千5百萬民眾看了晚間新聞，幾乎有一半兒的法國人關注總統宣布的防疫措施。