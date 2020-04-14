法國內政部長：不確定5月11解封 不確定七月可到國外度暑假

4月13日晚間法國總統馬克龍的電視講話雖然沒有提到解封二字，但很多法國人認為，逐步開放學校，逐漸復工等措施就是實質上的解封。今早，內政部長卡斯塔納在France Inter上表示，5月11仍然是一個目標，並不是說到時就一定可以解封。

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卡斯塔納強調，總統馬克龍並沒有說5月11日解封，而是說“封禁措施會實施到5月11日，關鍵是要看封禁措施的效果”，“只有紀律和遵紀守法才能幫助實現5月11日解封的目標，這還不確定，更多還是一個目標”。

法國政府將在5月11日之前，尋求制定後期社會與經濟的恢復政策。與此同時逐步走向解封還將伴隨着大規模的疑似感染者測驗，具體政策的制定，政府將採取科學界的意見。

有關電子追蹤系統，卡斯塔納表示“這一技術暫時還沒有成熟，但總統也強調了電子追蹤系統推行當中，自願與個人自由的重要性”。他表示，“法國民眾展現了封禁期間的紀律性，如果說要政府通過電子系統追蹤每個人，或者可以告發某些人，沒有人將會支持這個系統”。

對於已經買好票，想在暑假期間到法國之外旅遊的國人，卡斯塔納表示，“現在想着7月中旬開放邊境，這不合邏輯，如果不能確保民眾安全，我們不會開放邊界”。有關暑假，卡斯塔納承諾“將會有暑假，但並不是說可以去國外度假”。