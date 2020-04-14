法國外長召見中國駐法大使

法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)召見中國駐法大使盧沙野。外長表示，我明確表示不同意近來中華人民共和國駐法大使的某些言論；一些公開發表的意見不符合法中兩國良好的雙邊關係。法國外交部表示，有些評論與抗擊新冠病毒有關。駐法大使館網帖上曾出現“法國養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死”的言論。

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4月12日，駐法大使館網站刊登一篇題為“把顛倒的事實再顛倒過來 —一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察（之四）”。文中讚許中國在抗疫上採取了最全面、最徹底、最嚴格的防控舉措。但同時也批評“西方國家一些標榜客觀公正的媒體、專家和個別政客不思為遏制本國和全球疫情蔓延獻計獻策，卻把精力用在污衊、抹黑、攻擊中國上。

這篇文章中有一段寫道：“我們看到在西方國家，政客們為了自己的選票相互攻訐；提出“群體免疫”策略，讓普通百姓以生命之軀抵抗病毒屠殺；相互搶奪防疫物資；將公款購得的防疫物資賣給私營企業謀利；讓養老院的老人簽署“放棄急救同意書”；養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死；航母艦長由於呼籲上級允許被病毒感染的水兵上岸治療而被解職……種種這些，卻未見西方主流媒體大量報道，深入調查，揭露真相。這些標榜公正客觀的媒體和專家良心何在？職業道德何在？”

法新社報道說，4月14日法國外交部在一份公報中表示，此次新冠病毒疫情關乎到很多國家和全社會。面對病毒及其對我們經濟帶來的後果，我們不應給爭辯留有餘地。外交部公報還表示，法國堅定地致力於互助、團結並希望加強國際合作。

4月4日，中國駐法國使館發言人就法國全天候電視台BFMTV電視台評論員不當言論發表談話。清明節當天，中國降半旗致哀，緬懷逝者。法國BFMTV電視台一位評論員在播放致哀畫面時發表不尊重逝者的言論。4月14日，中國駐法大使盧沙野在接受央視新聞採訪時表示：“疫情當頭，大家處境困難，火氣就比較大，德法之間也鬧起矛盾。此前法國電視台評論員發表了某些辱華言論。使館發現後，以使館發言人的名義公開做出了表態，對這種行為進行譴責。這家電視台公開道歉，對這位評論員予以停職。”

駐法大使盧沙野還表示，“在西方輿論中，有時會出現對華歧視。使館隨時關注輿情，對攻擊、抹黑、造謠的言論，使館及時予以批駁，澄清事實，以正視聽。使館這麼做起到了一定作用。”4月14日，中國駐法大使盧沙野在中國網發表另一篇題為《中法合作抗“疫”, 千里同好堅於金石 》的文章。法國前常駐北京記者哈斯基(Pierre Haski)推文表示，14日的文章要比此前“過激言論”友好得多。