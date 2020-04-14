第74屆阿維尼翁戲劇節因疫情取消

法國年度戲劇盛事阿維尼翁戲劇節本應在今年7月舉辦其第74屆活動，但4月13日總統馬克龍宣布，7月中旬之前“不會有大型文化節”。

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創立於1947年的南法璀璨戲劇明珠截至目前只因演藝界大罷工，在2003年取消過一次。阿維尼翁戲劇節今年原定7月3日至23日之間舉行，組織方在馬克龍電視講話兩小時之後做出決定：“組織方曾在希望允許的範圍之內，分享着這一份希望，然而如今第74屆戲劇節如期舉行的條件已不具備”。組織方表示，“戲劇節象徵著開放世界”，“戲劇節是人文思想與交流的地方”，“無法想象人們帶着口罩，戰戰兢兢，參加戲劇節”。

阿維尼翁教皇宮每年夏天作為法國，歐洲甚至國際最重要的戲劇首都，吸引着超過70萬人前來。官方部分和非官方部分都人氣火熱，非官方部分甚至更加具有活力，眾多戲劇節人士不乏認為非官方部分更加獨立的觀點。

阿維尼翁戲劇節官方與非官方部分，兩者相加每年收入可達1億歐元。取消戲劇節，從藝術家到技術員，再到中介與房屋租賃公司，都是重要的打擊。非官方部分總監表示，昨晚的馬克龍講話，他認為主要指的是“取消官方部分”，而有關非官方部分，將在本周開會研究應對措施。但現實幾乎可以肯定是要取消。阿維尼翁戲劇節不僅是戲劇盛會，也是旅遊窗口，防疫風險巨大。

如果說阿維尼翁戲劇節官方部分被取消，那麼戛納電影節推遲舉行的思路可能也行不通了。3月19日，戛納電影節方面宣布把原定5月12到23日之間的盛會推遲到今年6月底7月初舉辦。但根據總統昨晚的聲明，這種可能性已經不復存在。戛納電影節是世界第七藝術的交彙口，1939年因第二次世界大戰延後舉行，1968年在學運期間暫停過一次，1948年和1950之間的活動則因財政預算問題而取消。