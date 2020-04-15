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法國/疫情

法國傳染病專家拉烏爾預言馬賽疫情今春結束

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El doctor francés Didier Raoult, el 26 de febrero de 2020 en el Instituto Mediterráneo IHU de Infección, en Marsella
El doctor francés Didier Raoult, el 26 de febrero de 2020 en el Instituto Mediterráneo IHU de Infección, en Marsella AFP/Archivos
作者： 古莉

發明氯喹治療冠狀病毒法的馬賽傳染病專家拉烏爾教授（Pr Didier Raoult）4月14日在油管視頻上（YouTube）表示，馬賽的冠狀病毒疫情正在進入尾聲，很可能在今年春天就會結束。

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拉烏爾教授表示，對於他們來說，從每天確診病例的明顯減少看，在馬賽，這場冠狀肺炎正在逐漸消失，可能未來幾個星期，在這個春天結束。

拉烏爾教授解釋說：在高峰期，我們每天有368個新確診病例，現在降到每天60-80個。而更能說明問題的是，現在來檢測的人多沒有癥狀。所以，疫情可能在這個春天結束，這非常奇怪，但是我們經常看到，大部分病毒性呼吸傳染病就是這樣。他還說，在溫帶國家，很多傳染病都會在春天消失，比如2002年中國的薩斯也是這樣。

巴黎人報今天報道這個消息說，這下子，教授又掀起一場新論戰了。地區衛生署很惱火，擔心拉烏爾教授的樂觀說法，會導致人們放鬆隔離，出現第二次疫情高峰。法國總統馬克龍周一才宣布全國隔離延長一個月。

巴黎人報說，地區衛生署表示，現在預測疫情結束為時過早。儘管確診病例有所減少，但不等於疫情消退。衛生署正在準備一個逐條駁斥拉烏爾教授預言的視頻。拉烏爾教授則表示，他承擔自己所做的預測。

拉烏爾教授之前因推動用抗瘧疾藥氯喹+阿奇黴素治療冠狀病毒，在法國醫學科學界引發大論戰。反對一方認為，這個療法有風險，有可能因血液缺鉀和心臟缺陷而引發猝死。支持的一方呼籲政府放寬對氯喹的限制，讓更多病人得到治療，並建議用藥前檢驗血鉀含量和做心臟檢查。

馬克龍上周四突然造訪拉烏爾教授，被認為可能是放寬使用氯喹的信號，但法國國家醫藥安全局負責人馬爾丹第二天宣布，有四名服用氯喹的重症病人死亡。

然後，馬克龍周一晚間向全國發表疫情電視講話時，沒提放寬使用氯喹。馬克龍昨天接受法廣專訪時談到氯喹時表示，這個療法正在臨床試驗當中。

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