法國傳染病專家拉烏爾預言馬賽疫情今春結束

發明氯喹治療冠狀病毒法的馬賽傳染病專家拉烏爾教授（Pr Didier Raoult）4月14日在油管視頻上（YouTube）表示，馬賽的冠狀病毒疫情正在進入尾聲，很可能在今年春天就會結束。

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拉烏爾教授表示，對於他們來說，從每天確診病例的明顯減少看，在馬賽，這場冠狀肺炎正在逐漸消失，可能未來幾個星期，在這個春天結束。

拉烏爾教授解釋說：在高峰期，我們每天有368個新確診病例，現在降到每天60-80個。而更能說明問題的是，現在來檢測的人多沒有癥狀。所以，疫情可能在這個春天結束，這非常奇怪，但是我們經常看到，大部分病毒性呼吸傳染病就是這樣。他還說，在溫帶國家，很多傳染病都會在春天消失，比如2002年中國的薩斯也是這樣。

巴黎人報今天報道這個消息說，這下子，教授又掀起一場新論戰了。地區衛生署很惱火，擔心拉烏爾教授的樂觀說法，會導致人們放鬆隔離，出現第二次疫情高峰。法國總統馬克龍周一才宣布全國隔離延長一個月。

巴黎人報說，地區衛生署表示，現在預測疫情結束為時過早。儘管確診病例有所減少，但不等於疫情消退。衛生署正在準備一個逐條駁斥拉烏爾教授預言的視頻。拉烏爾教授則表示，他承擔自己所做的預測。

拉烏爾教授之前因推動用抗瘧疾藥氯喹+阿奇黴素治療冠狀病毒，在法國醫學科學界引發大論戰。反對一方認為，這個療法有風險，有可能因血液缺鉀和心臟缺陷而引發猝死。支持的一方呼籲政府放寬對氯喹的限制，讓更多病人得到治療，並建議用藥前檢驗血鉀含量和做心臟檢查。

馬克龍上周四突然造訪拉烏爾教授，被認為可能是放寬使用氯喹的信號，但法國國家醫藥安全局負責人馬爾丹第二天宣布，有四名服用氯喹的重症病人死亡。

然後，馬克龍周一晚間向全國發表疫情電視講話時，沒提放寬使用氯喹。馬克龍昨天接受法廣專訪時談到氯喹時表示，這個療法正在臨床試驗當中。