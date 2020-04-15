法國補貼醫護每人最高1500歐：所有人都知道我們欠醫護什麼

法國總理菲利普4月15日星期三宣布，所有參與新冠疫情管理當中的健康服務部門人員都將可拿到500歐元到1500歐元之間不等的免稅獎金，獎金的發放將會在5月進行。

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在當天的部長會議後，菲利普宣布了上述決定，並稱“所有人都知道，欠醫護人員什麼”。健康部長維蘭具體解釋稱，全國30個疫情最嚴重省份的“模範人員”將可以拿到1500歐元的獎金，108個健康機構的人員也可領取這一數字的獎金。

與此同時，衛生機構參與抗疫的工作人員超時工作的部分工資將增加50%。加上上述的獎金，符合資格的護工等群體可拿到超過2000歐元的額外收入。菲利普強調，所有這些獎勵都將免稅。養老院等社會醫療機構員工也將拿到額外獎金，“具體將和各省商議執行”。

一年以來醫護群體社會運動浪潮的中堅力量醫護聯合會曾呼籲政府不附帶任何其他條件，重新評定醫護工資，尤其是護士群體，該群體在職業起步階段平均工資稅後僅1500歐元，退休之前也僅可達到2400歐元。

總理菲利普還宣布，政府將在5月15日向領取最低補助者以家庭為單位，每一家發放150歐元，有孩子的家庭，按照孩子數量，每孩額外發放100歐元；不夠領取最低補助的家庭若滿足領取住房補貼的條件，也可以按照每孩100歐元，領取額外補助。